ODMAH SE OGLASIO JUSUF NURKIĆ: KS BiH objavio cene karata za meč sa Srbijom (FOTO)

13. 11. 2025. u 23:45

KOŠARKAŠI Srbije gostovaće Bosni i Hercegovini u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. godine.

FOTO: Tanjug/AP

Dosta turbulencija u redovima "zmajeva" pred ovaj susret. Prvo je Aleksandar Lazić odustao od igranja za nacionalni tim, a potezi tamošnjeg košarkaškog saveza izazivaju gnev kod Jusufa Nurkića, najobljeg igrača selekcije. 

Sada je glavna tema cena ulaznica za meč Bosna i Hercegovina - Srbija, a krovna kuća košarke iz našeg komšiluka odredila je da se one prodaju za 30 (1800 dinara) i 40 (2.400), konvertibilnih maraka i da prodaja počne od subote.

Nurkić je na objavu Košarkaškog saveza BiH reagovao ironičnim komentarom. Međutim, njegov komentar brzo je uklonjen. 

Utakmica se igra 30. novembra od 20 časova. BiH će prethodno tri dana ranije gostovati u Turskoj, dok će Srbija dočekati Švajcarsku.

