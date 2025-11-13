SRBIN IZAZVAO NEVIĐENI HAOS! Neće da igra više za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, oglasio se i veliki srbomrzac

TOTALNI haos je nastao u reprezentaciji Bosne i Hercegovine uoči utakmice sa Srbijom (30. novembar) u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo koje se održava 2027. godine u Kataru.

Naime, Aleksandar Lazić je otkazao dolazak na reprezentativno okupljanje, što je produbilo krizu u redovima naših komšija.

- Zahvaljujem se svim navijačima na podršci, ljubavi i razumevanju kroz sve ove godine nemam ništa protiv njih, naprotiv, zbog njih sam uvek davao sve od sebe. Oni su pravi duh sporta koji želim da se ponovo probudi. Vreme je da se stvari menjaju iskreno i pošteno za budućnost sporta i generacije koje dolaze.

Podršku mu je neočekivano pružio i saigrač Jusuf Nurkić. NBA zvezda Juta Džeza i jedan od onih koji je uvek koristio da potkači Srbe ovog puta je uradio nešto drugačije. Oglasio se na društvenim mrežama gde je poslala žestoku poruku čelnicima Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine.

- Jedan je Laza! Verovatno svi trebamo uraditi isto što i Lazo jedini način da KS BiH konačno doživi promene. Ako se ovako nastavi, neka onda igraju predsednik i ostali iz saveza. Vreme je da odete jedan po jedan - naveo je NBA košarkaš.

Lazić je godinama bio neizostavni član nacionalnog tima, ali očigledno ne želi da bude deo sistema koji uništava košarku u Bosni i Hercegovini.

Ekipu BiH u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo očekuju dueli s Turskom u gostima i Srbijom u "Skenderiji".

