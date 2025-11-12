AMERI U NEVERICI: Nikola Jokić oborio još jedan rekord Vilta Čembrlena!
Najnovije vesti iz NBA lige glase: Nikola Jokić je, stvarno, najbolji.
Dok su Denver nagetsi igrali sa Sakramento kingsima (a Jokić iznova predvodio svoj klub do trijumfa - i to izvrsnom partijom, o čemu su vas "Novosti" već izvestile), postalo je jasno da Srbin grabi ka novoj stranici košarkaške istorije.
I, NBA liga se, ne odmah po završetku tog meča, već 12-13 sati kasnije, u sredu uveče po našem, srednjoevropskom vremenu, oglasila ovako:
"Nakon sinoćnjeg nastupa, Nikola Jokić je nadmašio Vilta Čemberlena u istoriji NBA po broju utakmica na kojima je imao bar 35 poena, bar 10 skokova i bar 5 asistencija, a da je pritom šutirao sa najmanje 80% preciznosti iz igre.
Jokić - 7 takvih mečeva
Vilt - 6"
Podsetimo, minule noći Jokić je prvi put ove sezone, a čak 18. u karijeri, proglašen za igrača nedelje Zapadne konferencije NBA lige.
Imao je prosek od čak 31,3 poena, 11,3 skoka i 13,3 asistencija po meču u toj sedmici.
Nikola Jokić - statistika je nestvarna!
U ovoj sezoni Jokić ponovo ima čudesnu statistiku: trenutno je na tripl-dabl proseku, uz 26,2 poena po utakmici, 13,2 skoka i 11,4 asistencije.
U trenutku pisanja ove vesti drugi je po skokovima u celoj NBA ligi, najbolji je njen asistent, a peti po preciznosti šuta iz igre (66,9%).
Nikola Jokić - ugovor, plata
Podsetimo, kada je srpski as 8. jula 2022. potpisao novi ugovor, jedna od najtraženijih stvari na internetu glasila je "Nikola Jokic contract salary" jer je u pitanju bio finansijske izuzetno unosan sporazum po centra iz Sombora. Uostalom, samo u ovoj, sezoni 2025/2026, treba da zaradi 55.224.526 dolara.
U narednoj još više, 59.033.114, ali...
Potom sledi "začkoljica".
Jokić je taj koji ima opciju da produži saradnju i, ako to učini, u sezoni 2027/2028 mu je garantovano 62.841.702 "zelenih novčanica". A kako on još nije potpisao produženje - počele su i glasine o tome da će možda promeniti sredinu. Upravo se u to uzdaju u, recimo, Majamiju, no... Uzdanje je jedno, a realnost? O njoj će mnogo odgovora dati i sezona koja je pred nama. A evo šta najpre sledi za Jokića i Nagetse u njoj:
Denver nagets - raspored NBA utakmica - novemar 2025.
(svi termini su navedeni po našem, srednjeevropskom vremenu)
Protiv Los Anđeles Klipersa u gostima - četvrtak, 13.11. - od 4.30
Protiv Minesote u gostima - nedelja, 16.11. - od 3
Protiv Čikaga kod kuće - utorak 18.11. - od 3
Protiv Nju Orleansa u gostima - četvrtak, 20.11. - od 2
Protiv Hjustona u gostima - subota, 22.11. - od 3.30
Protiv Sakramenta kod kuće - nedelja, 23.11. - od 4
Protiv Memfisa u gostima - utorak, 25.11. - od 2
Protiv San Antonija kod kuće - subota, 29.11. - od 3.30
Protiv Feniksa u gostima - nedelja, 30.11. - od 3
