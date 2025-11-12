OTKAZAN TRENING KK CRVENA ZVEZDA! Najnovije vesti sa Malog Kalemegdana pred meč sa Monakom u Evroligi

Prekid sjajne serije pobeda doveo je i do nesvakidašnje situacije u košarkaškom klubu Crvena zvezda.

Posle poraza od Dubaija u Evroligi, crveno-beli su se oglasili sledećim saopštenjem, koje prenosimo u celosti:

"Košarkaši Crvene zvezde doputovali su u Beograd nakon šestočasovnog leta iz Dubaija u ranim popodnevnim časovima.

Vidno umorni, crveno-beli su imali video sastanak (bez treninga), i time počeli pripreme za utakmicu protiv Monaka koja je na programu u četvrtak.

Meč se igra u Beogradskoj Areni sa početkom u 20 časova. Vidimo se!", poručili su iz Zvezde.

