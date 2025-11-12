UŽAS! Zvezdin košarkaš završio u kolicima

Košarkaši Crvene zvezde vratili su se u Beograd nakon što su juče u utakmici 10. kola Evrolige gostovali Dubaiju i izgubili sa 102:86.

FOTO: M. Vukadinović

Ono što je stvorilo posebnu brigu pristalicama crveno-belih nakon prekida pobedničkog niza u Evroligi jesu povrede Čime Monekea i Ebukea Izundua.

I dok je trener Saša Obradović odmah nakon utakmice rekao da će sa Monekom biti sve u redu, te da će Nigerijac biti u sastavu Zvezde na narednoj utakmici protiv Monaka u "Areni" sutra, Izunduovo stanje nije ohrabrujuće.

"Sport klub" je objavio snimak sa aerodroma "Nikola Tesla" na kojem je snažni nigerijski centar u kolicima.

Danas će Izundu obaviti lekarske preglede, a Zvezda će obavestiti javnost koliko je njegova povreda skočnog zgloba ozbiljna.

