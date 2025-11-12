Košarka

OGLASIO SE PARTIZAN! Crno-beli morali da reaguju zbog Parkera

Новости онлине

12. 11. 2025. u 13:50

Košarkaški klub Partizan saopštio je danas da je igrač "crno-belih" Džabari Parker dobio dozvolu da zbog smrtnog slučaja u porodici otputuje na sahranu u Sjedinjene Američke Države.

FOTO: M. Vukadinović

Kako se navodi u objavi Partizana na društvenim mrežama, Parker će se u Srbiju vratiti odmah nakon sahrane.

Košarkaši Partizana su u utorak u Beogradu savladali Monako rezultatom 78:76 u desetom kolu Evrolige, a Parker je po završetku meča dobio dozvolu kluba da otputuje u SAD.

Beogradski klub će u petak gostovati ekipi Asvela u 11. kolu Evrolige.

