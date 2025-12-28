SUDIJE BRUTALNO POKRALE NIKOLU: Jokić u neverici, evo šta su mu uradili (VIDEO)
ORLANDO je savladao Denver Nagetse 127:126, a jedna sudijska odluka glavna je tema nakon meča.
Mnogi smatraju da je ovaj potez sudija direktno uticao na utakmicu. Sve se odigralo sedam sekundi pre kraja duela.
Dezmond Bejn je krenuo u prodor, pao posle kontakta sa Brusom Braunom, a sudije su procenile da je reč o faulu.
Iako je utisak, a posebno nakon pregledanog usporenog snimka, da Braun nije napravio prekršaj, bek Orlanda je dobio dva slobodna bacanja i oba realizovao. Na drugoj strani, Džamal Marej je promašio šut za pobedu uz zvuk sirene.
U Denveru s razlogom imaju utisak da su ozbiljno oštećeni.
Nagetsi su sada na skoru 22-9 i treći su na Zapadu, dok Orlando sa učinkom 18-14 deli peto mesto na Istoku. Denver već za dve večeri gostuje Majamiju, a Medžik nastavlja sezonu duelom sa Torontom.
Nikola Jokić je još jednom odigrao utakmicu za istoriju, osmu u karijeri sa najmanje 30 poena, 20 skokova i deset asistencija, ali ni takva partija nije bila dovoljna da Nagetsi izbegnu poraz.
