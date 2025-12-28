Košarka

SUDIJE BRUTALNO POKRALE NIKOLU: Jokić u neverici, evo šta su mu uradili (VIDEO)

Новости онлајн

28. 12. 2025. u 09:14

ORLANDO je savladao Denver Nagetse 127:126, a jedna sudijska odluka glavna je tema nakon meča.

FOTO: Tanjug/AP

Mnogi smatraju da je ovaj potez sudija direktno uticao na utakmicu. Sve se odigralo sedam sekundi pre kraja duela. 

Dezmond Bejn je krenuo u prodor, pao posle kontakta sa Brusom Braunom, a sudije su procenile da je reč o faulu.

Iako je utisak, a posebno nakon pregledanog usporenog snimka, da Braun nije napravio prekršaj, bek Orlanda je dobio dva slobodna bacanja i oba realizovao. Na drugoj strani, Džamal Marej je promašio šut za pobedu uz zvuk sirene.

U Denveru s razlogom imaju utisak da su ozbiljno oštećeni.

Nagetsi su sada na skoru 22-9 i treći su na Zapadu, dok Orlando sa učinkom 18-14 deli peto mesto na Istoku. Denver već za dve večeri gostuje Majamiju, a Medžik nastavlja sezonu duelom sa Torontom.

Nikola Jokić je još jednom odigrao utakmicu za istoriju, osmu u karijeri sa najmanje 30 poena, 20 skokova i deset asistencija, ali ni takva partija nije bila dovoljna da Nagetsi izbegnu poraz.

