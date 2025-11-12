ŠOK ZA ŠOKOM! Košarkaš hitno napustio Partizan i otišao u SAD
NEMA mira u Humskoj!
Dan nakon utakmice protiv Monaka, Džabari Parker je napustiti ekipu Partizan hitno krenuo put Sjedinjenih Američkih Država.
Razlog je smrtni slučaj u porodici, za koji je saznao u utorak, na dan utakmice protiv Monaka, prenosi "Nova".
Očekuje se da Amerikanac bude u domovini do nedelje, za kada je planiran povratak u Beograd.
To znači da neće biti na raspologanju Željku Obradoviću za duel protiv Asvela u petak od 20.00 u Vilerbanu.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Preporučujemo
OGLASIO SE DžABARI PARKER! Evo šta je rekao o odlasku iz Partizana
12. 11. 2025. u 09:19
LUDA UTAKMICA U ARENI: Partizan ispustio 20 razlike, ali ipak pobedio Monako (FOTO)
11. 11. 2025. u 22:26 >> 22:37
LUNDBERG DOŠAO POVREĐEN U MAKABI: Ljuti na crno-bele iz tabora "Ponosa Izraela"
11. 11. 2025. u 15:06
KAKAV OBRAČUN: Dončić protiv Šeja!
VEČERAŠNjI program NBA lige obeležiće duel Oklahoma Siti tandera i LA lejkersa koji se sastaju u "Pejkom centru" tri sata i 30 minuta nakon ponoći.
12. 11. 2025. u 14:15
OVO NISU OČEKIVALI: Dejan Stanković dobio otkaz i evo šta je odmah uradio
Dejan Stanković više nije trener moskovskog Spartaka, posle čega se na originalan način oprostio od crveno-belih iz prestonice Rusije.
12. 11. 2025. u 12:49
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)