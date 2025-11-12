ŠOK ZA ŠOKOM! Košarkaš hitno napustio Partizan i otišao u SAD

NEMA mira u Humskoj!

FOTO: Ata images

Dan nakon utakmice protiv Monaka, Džabari Parker je napustiti ekipu Partizan hitno krenuo put Sjedinjenih Američkih Država.

Razlog je smrtni slučaj u porodici, za koji je saznao u utorak, na dan utakmice protiv Monaka, prenosi "Nova".

FOTO: N. Skenderija

Očekuje se da Amerikanac bude u domovini do nedelje, za kada je planiran povratak u Beograd.

To znači da neće biti na raspologanju Željku Obradoviću za duel protiv Asvela u petak od 20.00 u Vilerbanu.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu