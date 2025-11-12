Košarka

ŠOK ZA ŠOKOM! Košarkaš hitno napustio Partizan i otišao u SAD

Новости онлине

12. 11. 2025. u 11:55

NEMA mira u Humskoj!

ШОК ЗА ШОКОМ! Кошаркаш хитно напустио Партизан и отишао у САД

FOTO: Ata images

Dan nakon utakmice protiv Monaka, Džabari Parker je napustiti ekipu Partizan hitno krenuo put Sjedinjenih Američkih Država.

Razlog je smrtni slučaj u porodici, za koji je saznao u utorak, na dan utakmice protiv Monaka, prenosi "Nova".

FOTO: N. Skenderija

 

Očekuje se da Amerikanac bude u domovini do nedelje, za kada je planiran povratak u Beograd.

To znači da neće biti na raspologanju Željku Obradoviću za duel protiv Asvela u petak od 20.00 u Vilerbanu.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću
Politika

0 31

JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću

MEĐUNARODNI mehanizam za krivične sudove (MMKS) odbacio je zahtev generala Ratka Mladića za dobijanje dozvole da izađe iz zatvora na sedam dana, kako bi prisustvovao pomenu članu porodice koji je nedavno preminuo, saopštila je danas potpredsednica MMKS-a Grasijela Gati Santana.

11. 11. 2025. u 17:50 >> 20:27

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću

JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću