"IMAMO ISKUSTVO PROTIV NJIH": Željko Obradović ovako najavio meč sa Dubaijem

Košarkaši Partizana gostuju Dubaiju u ABA ligi, a pred meč govorio je Željko Obradović.

Photo: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

Biće to zahtevna utakmica, pošto drugi put u sezoni putuju za Ujedinjene Arapske Emirate, i to nakon energetski iscrpljujućeg duela sa Barselonom.

Trener Željko Obradović je za klupski sajt istakao veličinu njihovog narednog protivnika:

- Imamo iskustvo iz prve utakmice u Evroligi protiv njih, koju smo odigrali veoma slabo. Dubai je izuzetno kvalitetna ekipa i trebalo bi da budemo na nivou agresivnosti koji će nam omogućiti da odigramo mnogo bolju utakmicu nego na početku sezone, kada je jedan period bio dobar, a sve ostalo prilično slabo. To je nešto na šta ćemo posebno obratiti pažnju, uz maksimalno poštovanje prema protivniku", rekao je šef struke kluba iz Humske.

Košarkaši Partizana i Dubaija su u dosadašnjem delu sezone u ABA ligi zabeležili po četiri pobede.

- Očekujem dobru utakmicu, dve kvalitetne ekipe će se boriti svih 40 minuta, pa ćemo videti kako će se završiti, dodao je Dilan Osetkovski pred put u Dubai.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA