Košarka

"IMAMO ISKUSTVO PROTIV NJIH": Željko Obradović ovako najavio meč sa Dubaijem

Новости онлајн

02. 11. 2025. u 13:37

Košarkaši Partizana gostuju Dubaiju u ABA ligi, a pred meč govorio je Željko Obradović.

ИМАМО ИСКУСТВО ПРОТИВ ЊИХ: Жељко Обрадовић овако најавио меч са Дубаијем

Photo: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

Biće to zahtevna utakmica, pošto drugi put u sezoni putuju za Ujedinjene Arapske Emirate, i to nakon energetski iscrpljujućeg duela sa Barselonom. 

Trener Željko Obradović je za klupski sajt istakao veličinu njihovog narednog protivnika: 

- Imamo iskustvo iz prve utakmice u Evroligi protiv njih, koju smo odigrali veoma slabo. Dubai je izuzetno kvalitetna ekipa i trebalo bi da budemo na nivou agresivnosti koji će nam omogućiti da odigramo mnogo bolju utakmicu nego na početku sezone, kada je jedan period bio dobar, a sve ostalo prilično slabo. To je nešto na šta ćemo posebno obratiti pažnju, uz maksimalno poštovanje prema protivniku", rekao je šef struke kluba iz Humske.

Košarkaši Partizana i Dubaija su u dosadašnjem delu sezone u ABA ligi zabeležili po četiri pobede.

- Očekujem dobru utakmicu, dve kvalitetne ekipe će se boriti svih 40 minuta, pa ćemo videti kako će se završiti, dodao je Dilan Osetkovski pred put u Dubai.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

KALČO ROMANTIKA: San Siro će goreti, Milan dočekuje vučicu u obračunu koji ima veliki uticaj na borbu za titulu!
Tip fudbal

0 1

KALČO ROMANTIKA: "San Siro" će goreti, Milan dočekuje "vučicu" u obračunu koji ima veliki uticaj na borbu za titulu!

Milan i Roma ukrstiće koplja na "San Siru" (20.45) u jednom od derbija 10. kola Serije A i duelu koji bi mogao da odredi raspored u samom vrhu tabele. Nakon jučerašnjeg remija Napolija i Koma sve karte su otvorene, "rosoneri" mogu da se ozbiljno približi lideru, dok vučica trijufmom može i do prvog mesta, tako da nas sigurno očekuje prava fudbalski spektakl u gradu mode.

02. 11. 2025. u 07:20

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AUTOBUS PUN STUDENATA SLETEO U PROVALIJU: Najmanje 17 ljudi povređeno zbog nesreće u blizini manastira (VIDEO)

AUTOBUS PUN STUDENATA SLETEO U PROVALIJU: Najmanje 17 ljudi povređeno zbog nesreće u blizini manastira (VIDEO)