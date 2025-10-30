Košarka

"UZBUĐEN SAM ŠTO SAM OVDE": Nik Kalates se prvi put oglasio kao igrač Partizana

Časlav Vuković

30. 10. 2025. u 14:15

NIK Kaltes je pojačao Partizan i ponovo će sarađivati sa Željkom Obradovićem. Iskusni plejmejker je izneo prve utiske po dolasku u redove kluba iz Humske.

FOTO: Ata images

Grk je istakao da je lepo dočekan i da se oseća odlično.

- Osećam se sjajno. Nisam imao previše vremena da se upoznam sa saigračima. Lepo su me dočekali i uzbuđen sam što sam ovde - rekao je Kalates za "Part+".

Kratko se dotako i Barselone koja je naredni rival crno-belih u Evroligi.

- Moramo da budemo mudri, da ih mudro čuvamo. Ključna će biti odbrana koja će nam omogućiti puno trčanja - zaključio je ovaj 36-godišnjak.

Utakmica Partizan - Barselona igra se u petak od 20.30 u "Beogradskoj areni". Upravo na ovom meču očekuje se debi Kalatesa za crno-bele.

