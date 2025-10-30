KALATES SPREMAN ZA DEBI U CRNO-BELOM: Grk odradio prvi trening kao igrač Partizana (FOTO)
PARTIZAN će u nastavku sezone biti jači za iskusnog plejmejkera Nika Kalatesa koji stigao iz Monaka. Iskusni Grk je već odradio prvi trening sa novim klubom.
On je sinoć stigao u Sofiju, gde su crno-beli poraženi od Hapoel Tel Aviva, a ovog četvrtka se stavio na raspolaganje Željku Obradoviću.
Očekuje se od 36-godišnjeg organizatora igre da unese mirnoću i svojim iskustvom oplemeni napad Partizana.
Kalates u prošloj sezoni za Monako upisao 13 nastupa i prosečno beležio 8,9 poena, 5,8 asistencija i 3,7 skokova.
Očekuje se da debituje već u petak protiv Barselone. Duel u "Beogradskoj areni" igra se od 20.30.
