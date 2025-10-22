BUKTI NOVI EVROLIGAŠKI RAT! Janaj žestoko odgovorio treneru Valensije, a Španac mu nije ostao dužan

IZRAELSKI klubovi bi uskoro mogli da se vrate u domovinu i prestanu sa igranjem mečeva na neutralnom terenu. Ta odluka već je izazvala žestoke reakcije.

Zbog svega je danas burno reagovao trener Valensije. Stigao mu je odgovor bogatog Izraelca.

Gazda Hapoela iz Tel Aviva Ofer Janaj, oglasio se na društvenim mrežama.

–Zdravo Pedro, Učinak od 1:3 protiv Hapoela znači da ne trebaš biti potpuno miran. Zamisli da bude 1:4. Možda bi onda Valensija tražila drugog trenera, rekao je on.

Hi Pedro



1:3 record against Hapoel means you shouldn’t be very calm. Imagine it goes to 1:4 .. maybe Valencia will consider a new head coach https://t.co/2cYn8ZRwld — Ofer (@OferYannay) October 22, 2025

Podsetimo, klubovi članovi ECA predložili su da se izraelski klubovi u Evroligi i Evrokupu vrate u domovinu od 1. decembra.

Do sada, klubovi iz te zemlje, igrali su u Beogradu i Sofiji na neutralnom terenu.

Trener Valensije je brzo odgovorio Janaju.

–Zdravo Ofer. Hvala ti što brineš o mojoj budućnosti, ali sve je pod kontrolom. Zdravlje i mir tebi i tvojima, napisao je na društvenim mrežama.

Hi, Ofer.



Thank you for caring about my future, but don't worry because everything is under control...



Health and peace to you and yours. https://t.co/w0PF5YiIXh — Pedro Martínez (@pedroma2014) October 22, 2025

