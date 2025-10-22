Košarka

BUKTI NOVI EVROLIGAŠKI RAT! Janaj žestoko odgovorio treneru Valensije, a Španac mu nije ostao dužan

Александар Илић
Aleksandar Ilić

22. 10. 2025. u 23:10

IZRAELSKI klubovi bi uskoro mogli da se vrate u domovinu i prestanu sa igranjem mečeva na neutralnom terenu. Ta odluka već je izazvala žestoke reakcije.

FOTO: Profimedia

Zbog svega je danas burno reagovao trener Valensije. Stigao mu je odgovor bogatog Izraelca. 

Gazda Hapoela iz Tel Aviva Ofer Janaj, oglasio se na društvenim mrežama.

–Zdravo Pedro, Učinak od 1:3 protiv Hapoela znači da ne trebaš biti potpuno miran. Zamisli da bude 1:4. Možda bi onda Valensija tražila drugog trenera, rekao je on.

Podsetimo, klubovi članovi ECA predložili su da se izraelski klubovi u Evroligi i Evrokupu vrate u domovinu od 1. decembra. 

Do sada, klubovi iz te zemlje, igrali su u Beogradu i Sofiji na neutralnom terenu.

Trener Valensije je brzo odgovorio Janaju. 

–Zdravo Ofer. Hvala ti što brineš o mojoj budućnosti, ali sve je pod kontrolom. Zdravlje i mir tebi i tvojima, napisao je na društvenim mrežama.

