Košarka

SRBIN DOBIO PRSTEN! Ni minute nije proveo na parketu, ali... (VIDEO)

Новости онлине

22. 10. 2025. u 08:23

Nikola Topić (20) dobio je prsten za osvajanje NBA lige.

СРБИН ДОБИО ПРСТЕН! Ни минуте није провео на паркету, али... (ВИДЕО)

Foto: Profimedia

Talentovani srpski plejmejker je pred početak nove sezone dobio nagradu za osvajanje titule sa Oklahomom. Zanimljivo je da prošle sezone zbog povrede nije proveo ni sekund na parketu, ali je za to nagrađen. Pamtiće ovaj momenat sigurno zauvek.

Ceremonija uručenja nagrada u Oklahomi počela je pre utakmice sa Hjustonom koju je domaći tim dobio posle produžetka (125:124).

Spiker je izgovorio ime Nikole Topića, usledili su aplauzi i prvo mu je na uspehu čestitao komesar NBA lige Adam Silver, a potom i generalni menadžer Tandera Sem Presti koji ga je i doveo u tim.

Videlo se odmah koliko bivšem igraču Crven zvezde sve to znači, a brzo je izvadio i prsten da ga pogleda i vidi kako izgleda nagrada za šampione.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

POSLE 4 GODINE PREBOLELA BIVŠEG Ko je Jane - novi dečko Jelene Dokić: Ti si moje mirno i sigurno mesto (FOTO)
Poznati

0 0

POSLE 4 GODINE PREBOLELA BIVŠEG Ko je Jane - novi dečko Jelene Dokić: "Ti si moje mirno i sigurno mesto" (FOTO)

IMALA JE sve uslove da postane legenda – talenat, upornost, šampionsku "žicu", opak pogled, ali i tešku životnu priču dostojnu famoznih holivudskih "od trnja do zvezda" biografija. No, posle svakog teškog udarca Jelena Dokić bi se, kao feniks, podizala iz pepela i postajala jača. Nakon surovih epizoda s kojima se u poslednje vreme suočavala, bivša teniska zvezda ponovo blista, a za to je kriva – nova ljubav.

22. 10. 2025. u 19:50

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZDRAVA HRANA SVAKOG DANA U JOŠ 106 OSNOVNIH ŠKOLA: Počeo treći ciklus edukativnog školskog programa za četvrtake

"ZDRAVA HRANA SVAKOG DANA" U JOŠ 106 OSNOVNIH ŠKOLA: Počeo treći ciklus edukativnog školskog programa za četvrtake