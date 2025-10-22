SRBIN DOBIO PRSTEN! Ni minute nije proveo na parketu, ali... (VIDEO)

Nikola Topić (20) dobio je prsten za osvajanje NBA lige.

Foto: Profimedia

Talentovani srpski plejmejker je pred početak nove sezone dobio nagradu za osvajanje titule sa Oklahomom. Zanimljivo je da prošle sezone zbog povrede nije proveo ni sekund na parketu, ali je za to nagrađen. Pamtiće ovaj momenat sigurno zauvek.

Ceremonija uručenja nagrada u Oklahomi počela je pre utakmice sa Hjustonom koju je domaći tim dobio posle produžetka (125:124).

Spiker je izgovorio ime Nikole Topića, usledili su aplauzi i prvo mu je na uspehu čestitao komesar NBA lige Adam Silver, a potom i generalni menadžer Tandera Sem Presti koji ga je i doveo u tim.

Videlo se odmah koliko bivšem igraču Crven zvezde sve to znači, a brzo je izvadio i prsten da ga pogleda i vidi kako izgleda nagrada za šampione.

