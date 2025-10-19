ABA LIGA: Cedevita Olimpija razbila Zadar u LJubljani
KOŠARKAŠI Zadra su nakon senzacionalne pobede nad Crvenom zvezdom (85:79) upisali dva vezana poraza u ABA ligi. Ove nedelje izgubili su u Ljubljani od Cedevita Olimpije sa 97:72 (19:19, 28:17, 27:13, 23:23).
"Zmajčeki" su potvrdili da se nalaze u odličnoj formi na startu sezone. U regionalnom takmičenju su zabeležili dva trijumfa i jedan poraz, dok su u Evrokupu perfektni - 3:0.
Što se meča sa hrvatskim klubom tiče, neizvesnost je trajala samo 10 minuta, a već na kraju druge četvrtine bilo je jasno da će ubedljivu pobedu ostvariti izabranici Zvezdana Mitrovića koji su na odmor otišli sa +11 - 47:36.
U drugom poluvremenu domaći su samo uvećavali razliku, da bi na kraju ostvarili ubedljiv trijumf - 97:72.
Najefikasniji u timu iz Ljubljane bio je Umodža Gibson sa 16 poena, pratio ga je Džozef Žirar sa 15. Na drugoj strani najviše se istakao Lovro Mazalin sa 15, dok je Marko Ramljak postigao 12.
Cedevita Olimpija u grupi B imaju učinak 2-1, dok je Zadar na 1-2.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
PRENOS, ZVEZDA - IMT: "Petarda" na "Marakani" (VIDEO)
19. 10. 2025. u 18:45
NEVEROVATNA SCENA U NOVOM SADU: Fudbaleri Dubočice prekinuli meč i seli na travu (VIDEO)
19. 10. 2025. u 18:15
VELIKA TUGA! Preminuo mladi fudbaler (21) iz Srbije
19. 10. 2025. u 13:57
SPEKTAKL NA "ENFILDU": Posrnuli Liverpul u panici, Junajted gleda na to kao šansu za veliki povratak!
DVA najveća engleska kluba ukrstiće koplja od 17 časova i 30 minuta na čuvenom stadionu u apsolutnom derbiju osmog kola Premijer lige.
19. 10. 2025. u 07:30
VANREDNO SAOPŠTENjE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem
Nakon poraza od Albanije i po povratku reprezentacije iz Andore u Beograd, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije na današnjoj sednici u Staroj Pazovi, doneo je odluku o sporazumnom raskidu ugovora sa selektorom A reprezentacije Draganom Stojkovićem, bez ikakvih daljih obaveza FSS prema njemu.
17. 10. 2025. u 16:16
"Danas đavo posebno uživa u tim našim SLAVAMA - ti ljudi su obmanuti!"
OTAC Rafailo Boljević upozorava da mnogi Srbi danas slavom više zavaravaju demone nego što slave Boga. Svetitelj se često izruguje kada se slava pretvori u paganski događaj.
19. 10. 2025. u 10:46
Komentari (0)