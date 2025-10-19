ABA LIGA: Cedevita Olimpija razbila Zadar u LJubljani

KOŠARKAŠI Zadra su nakon senzacionalne pobede nad Crvenom zvezdom (85:79) upisali dva vezana poraza u ABA ligi. Ove nedelje izgubili su u Ljubljani od Cedevita Olimpije sa 97:72 (19:19, 28:17, 27:13, 23:23).

FOTO: KK Cedevita Olimpija/Luka Kotnik/ABA liga

"Zmajčeki" su potvrdili da se nalaze u odličnoj formi na startu sezone. U regionalnom takmičenju su zabeležili dva trijumfa i jedan poraz, dok su u Evrokupu perfektni - 3:0.

Što se meča sa hrvatskim klubom tiče, neizvesnost je trajala samo 10 minuta, a već na kraju druge četvrtine bilo je jasno da će ubedljivu pobedu ostvariti izabranici Zvezdana Mitrovića koji su na odmor otišli sa +11 - 47:36.

U drugom poluvremenu domaći su samo uvećavali razliku, da bi na kraju ostvarili ubedljiv trijumf - 97:72.

Najefikasniji u timu iz Ljubljane bio je Umodža Gibson sa 16 poena, pratio ga je Džozef Žirar sa 15. Na drugoj strani najviše se istakao Lovro Mazalin sa 15, dok je Marko Ramljak postigao 12.

Cedevita Olimpija u grupi B imaju učinak 2-1, dok je Zadar na 1-2.

