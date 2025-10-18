ZASLUŽENO SLAVLJE GOŠĆI: Košarkašice Kraljeva poražene od Vojvodine
Treći prvenstveni i prvi poraz ove sezone pred svojim navijačima doživele su večeras košarkašice Kraljeva.
U 4. kolu Prve ženske lige Srbije, kraljevačke „malene“ su u hali na Ibarskom keju poražene od novosadske Vojvodine 67:79 (20:22, 18:14, 12:20, 17:22) zahvaljujući mnogo boljoj igri gošći u drugom poluvremenu.
Najefikasnija u redovima Kraljevčanki bila je iskusna Dragana Gobeljić sa 18 poena, dok je najzaslužnija za pobedu Novosađanki bila Krnjić 23 poena i 14 skokova.
18. 10. 2025. u 07:40
17. 10. 2025. u 16:16
18. 10. 2025. u 12:51
