ZASLUŽENO SLAVLJE GOŠĆI: Košarkašice Kraljeva poražene od Vojvodine

Treći prvenstveni i prvi poraz ove sezone pred svojim navijačima doživele su večeras košarkašice Kraljeva.

G.Šljivić (arhiva)

U 4. kolu Prve ženske lige Srbije, kraljevačke „malene“ su u hali na Ibarskom keju poražene od novosadske Vojvodine 67:79 (20:22, 18:14, 12:20, 17:22) zahvaljujući mnogo boljoj igri gošći u drugom poluvremenu.

Najefikasnija u redovima Kraljevčanki bila je iskusna Dragana Gobeljić sa 18 poena, dok je najzaslužnija za pobedu Novosađanki bila Krnjić 23 poena i 14 skokova.