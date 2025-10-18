Košarka

ZASLUŽENO SLAVLJE GOŠĆI: Košarkašice Kraljeva poražene od Vojvodine

Goran Ćirović

18. 10. 2025. u 19:19

Treći prvenstveni i prvi poraz ove sezone pred svojim navijačima doživele su večeras košarkašice Kraljeva.

ЗАСЛУЖЕНО СЛАВЉЕ ГОШЋИ: Кошаркашице Краљева поражене од Војводине

G.Šljivić (arhiva)

U 4. kolu Prve ženske lige Srbije, kraljevačke „malene“ su u hali na Ibarskom keju poražene od novosadske Vojvodine 67:79 (20:22, 18:14, 12:20, 17:22) zahvaljujući mnogo boljoj igri gošći u drugom poluvremenu.

Najefikasnija u redovima Kraljevčanki bila je iskusna Dragana Gobeljić sa 18 poena, dok je najzaslužnija za pobedu Novosađanki bila Krnjić 23 poena i 14 skokova.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SUTRA JE TOMINDAN: Nije crveno slovo, ali u narodu postoji jedno veliko verovanje

SUTRA JE TOMINDAN: Nije crveno slovo, ali u narodu postoji jedno veliko verovanje