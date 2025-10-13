MOTIEJUNAS OPET RADI SA OBRADOVIĆEM: Zahvalan sam mu, pomoći ću mu da pobeđuje!

LITVANSKI košarkaš, Donatas Motiejunas imao je sjajan debi za Crvenu zvezdu, ali sad ga očekuje prvi meč u Beogradu, pred domaćom publikom.

FOTO: Profimedia

On je najpre prokomentarsao narednog rivala u Evroligi, ekipu Žalgirisa u kojoj je počeo karijeru.

- Trener je to već rekao, Žalgiris trenutno verovatno igra najbolju košarku u Evroligi i pobediti ih će biti ekstremno teško. Dva dana smo imali da se upoznamo sa novim trenerom, trenirali smo jako, razgovarali, ali sutra ne bi trebalo da bude oko taktike. Ako izađemo na parket kao u Istanbulu, sa istom energijom, da štitimo jedni druge, imamo veoma dobre šanse za pobedu. Najvažniji je naš pristup, kako ćemo istrčati na parket, kako ćemo se boriti, to je ključ. Neće biti taktičan meč - rekao je Motiejunas.

Ne krije da ima odličan odnos sa Sašom Obradovićem, sa kojim je sarađivao u Monaku.

- Radio sam sa njim pre, poznajem njegovu filozofiju, ponekad mogu da pogodim unapred šta će da kaže pre nego što će da kaže. Definitivno imamo dobru konekciju, tokom godina samo prošli kroz dobre i loše momente. Veoma ga poštujem, pomogao mi je mnogo da porastem kao osoba i lider i zaista sam srećan i zahvalan na tome. Pomoći ću mu da pobeđuje u ovom klubu što više.

Istakao je da je timska hemija možda i najvažniji faktor za dobre rezultate.

- Ovo je sjajna grupa momaka, desile su se velike promene u ekipi i tri utakmice nisu dovoljne da se sve kockice poklope. Za mene je najvažnija hemija, od svih komponenti koje čine jedan tim. Moramo da radimo na tome, da provodimo vreme zajedno, da se upoznajemo, koje momke treba da "guramo", prema kojima da budemo dobri. Ljudski faktor je jako važan, to se često u sportu zanemaruje, i mi smo ljudi. Neki momci imaju probleme, prošli su kroz tragedije, bio sam i ja u takvim problemima. Kada sam se razvodio, nisam imao želju da igram. Tako da hemija mora da se napravi tokom vremena. Normalno da je ekipa potresena otkazom prošlog trenera. Želimo da pokažemo novom treneru da možemo da igramo bolje.

U Istanbulu je posle dužeg vremena ponovo kročio na parket.

- Igram košarku od sedme godine, a proteklih par meseci sam više bio navijač nego košarkaš. Treniram sam uglavnom individualno, tako da izaći ponovo pred punu dvoranu i igrati košarku je za mene najveći blagoslov. Imam strast, želju i energiju da se i dalje bavim ovim i nadam se da će svi poštovati to - zaključio je Motiejunas.

Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Žalgiris igra se u utorak od 20 sati u "Beogradskoj areni".

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

