Košarka

VELIKI IZAZOV ZA SAŠU OBRADOVIĆA: Zvezda u problemu pred Žalgiris, nema ko da igra beka

Časlav Vuković

12. 10. 2025. u 18:50

SAŠA Obradović se posle pet godina vratio na klupu Crvene zvezde, ali po dolasku se odmah suočio sa velikim kadrovskim problemima.

FOTO: M. Vukadinović

Naime, čak sedam košarkaška crveno-belih je van stroja, a nova utakmica je iza ugla - klub sa Malog Kalemegdana u utorak od 20 časova dočekuje Žalgiris u 4. kolu Evrolige.

U sastavu trenutno nisu: Džoel Bolomboj, Devonte Grejem, Ognjen Dobrić, Uroš Plavšić, Hasijel Rivero, Ajzea Kenan i od danas Tajson Karter.

Ono što posebno može da brine Obradovića je to da od klasičnih bekova može da računa samo na mladog Ognjena Radošića koji je do sad u Evroligi odigrao svega nekoliko sekundi protiv Olimpije Milano.

Ostali igrači koji su dostupni, a igraju na spoljnim pozicijama su Kodi Miler Mekintajer, Jago dos Santos i Stefan Miljenović.

Na "dvojci" može da igra i Džordan Nvora i vrlo verovatno će bivši igrač Efesa najviše minuta provesti baš na toj poziciji.

Jasno je da je Zvezda u nezavidnom položaju što se igračkog kadra tiče. Ipak, pobeda protiv Fenerbahčea mogla bi mnogo da znači pred predstojeće izazove.

Crveno-beli će verovatno izaći na tržište u potrazi za novim igračem, ali moraju biti brzi jer se utakmice ređaju kao na traci. Kao što je rečeno Žalgiris je već utorak, a Real Madrid u petak.

Nema nikakve dileme da je veliki izazov pred Sašom Obradovićem već na startu drugog bitisanja na klupi voljenog kluba. Ipak, 56-godišnji stručkanj će biti dočekan ovacijama u punoj "Beogradskoj areni" i možda bi navijači mogli da odigraju bitnu ulogu na utakmici sa litvanskim velikanom.

