VELIKI IZAZOV ZA SAŠU OBRADOVIĆA: Zvezda u problemu pred Žalgiris, nema ko da igra beka
SAŠA Obradović se posle pet godina vratio na klupu Crvene zvezde, ali po dolasku se odmah suočio sa velikim kadrovskim problemima.
Naime, čak sedam košarkaška crveno-belih je van stroja, a nova utakmica je iza ugla - klub sa Malog Kalemegdana u utorak od 20 časova dočekuje Žalgiris u 4. kolu Evrolige.
U sastavu trenutno nisu: Džoel Bolomboj, Devonte Grejem, Ognjen Dobrić, Uroš Plavšić, Hasijel Rivero, Ajzea Kenan i od danas Tajson Karter.
Ono što posebno može da brine Obradovića je to da od klasičnih bekova može da računa samo na mladog Ognjena Radošića koji je do sad u Evroligi odigrao svega nekoliko sekundi protiv Olimpije Milano.
Ostali igrači koji su dostupni, a igraju na spoljnim pozicijama su Kodi Miler Mekintajer, Jago dos Santos i Stefan Miljenović.
Na "dvojci" može da igra i Džordan Nvora i vrlo verovatno će bivši igrač Efesa najviše minuta provesti baš na toj poziciji.
Jasno je da je Zvezda u nezavidnom položaju što se igračkog kadra tiče. Ipak, pobeda protiv Fenerbahčea mogla bi mnogo da znači pred predstojeće izazove.
Crveno-beli će verovatno izaći na tržište u potrazi za novim igračem, ali moraju biti brzi jer se utakmice ređaju kao na traci. Kao što je rečeno Žalgiris je već utorak, a Real Madrid u petak.
Nema nikakve dileme da je veliki izazov pred Sašom Obradovićem već na startu drugog bitisanja na klupi voljenog kluba. Ipak, 56-godišnji stručkanj će biti dočekan ovacijama u punoj "Beogradskoj areni" i možda bi navijači mogli da odigraju bitnu ulogu na utakmici sa litvanskim velikanom.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
