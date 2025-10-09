ZVEZDA GOSTUJE PRVAKU EVROPE: Znamo protiv koga igramo, očekujem reakciju i da nastupimo kao tim

CRVENA zvezda se rastala sa Janisom Sferopulosom, a ekipu će u Istanbulu protiv Fenerbahčea sa klupe predvoditi jedan od njegovih pomoćnika Tomislav Tomović koji je govorio o tom duelu.

FOTO: M. Vukadinović

Iako klub sa Malog Kalemegdana ima dosta problema sa povredama, mladi stručnjak uverava da će ekipa dati sve od sebe na pomenutom susretu.

- Meč protiv Fenerbahčea je svakako izazov za sve nas, ali borićemo se i dati sve da odigramo dobru takmičarsku utakmicu - rekao je Tomović, a preneo klupski sajt.

Zvezda je na zvaničnom sajtu objavila da će beogradski klub na duelu sa aktuelnim šampionom Evrolige nastupiti bez nekolicine povređenih igrača (Devonte Grejem, Ognjen Dobrić, Hasiel Rivero, Ajzea Kenan, Uroš Plavšić...).

- Znamo protiv koga igramo, Fenerbahče je aktuelni šampion, ali očekujem da imamo reakciju i da nastupimo kao tim u petak uveče.

Ekipa Crvene zvezde će na meču protiv Fenerbahčea biti jača za plejmejkera Jaga Dos Santosa, dok će debitovati litvanski centar Donatas Moteijunas.

- Ova utakmica je veliki izazov za nas. Moramo da pokažemo potpuno drugačije lice od onog koje smo do sada pokazivali. U životu ako čekaš na savršenu priliku - možda ćeš čekati ceo život. Srećan sam što sam dobio priliku da "uskočim" u situaciju koja zahteva i mentalnu i fizičku snagu. Ovo je izazov za mene i za tim, i volim takve vrste izazova. Daću sve od sebe da pomognem koliko god je to moguće timu kako bi došli do prve pobede u Evroligi - istakao je Moteijunas.

Košarkaš Crvene zvezde Stefan Miljenović izjavio je da je duel sa Fenerbahčeom veliki izazov za crveno-bele.

- Očekuje nas utakmica protiv aktuelnog šampiona Evrolige - veliki izazov za sve u timu. Situacija nije idealna, posebno zbog brojnih povreda igrača, ali verujem da ćemo da pružimo naš maksimum u ovom trenutku, i da ćemo odigrati dobru utakmicu u Istanbulu - naveo je Miljenović.

Utakmica između Fenerbahčea i Crvene zvezde biće odigrana u petak od 19.45 časova u Istanbulu.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

