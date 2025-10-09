ISPIT ZA „MALENE“: Košarkašice Kraljeva u subotu gostuju Rasu

Pobeda kod kuće i poraz na gostovanju učinak je košrkašica Kraljeva u prva dva kola Prve ženske lige Srbije.

G.Šljivić (arhiva)

U trećem kolu koje je na programu predstojećeg vikenda kraljevačke „malene“ će u subotu (16.00), u Sportskom centru Rakovica, gostovati ekipi Rasa koja je prvenstvo započela sa dva poraza. Prošle sezone Kraljevčanke su u međusobnim duelima zabeležile obe pobede, pa se istom epilogu nadaju i u predstojećem odmeravanju snaga.

3. kolo Prve ženske lige Srbije:Radnički-Novosadska ŽKA, Ras-Kraljevo, Duga-Mega Superbet, Vojvodina 021-Spartak, Student-Korać Akademija 011, Crvena Zvezda-Partizan 1953.