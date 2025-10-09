ISPIT ZA „MALENE“: Košarkašice Kraljeva u subotu gostuju Rasu
Pobeda kod kuće i poraz na gostovanju učinak je košrkašica Kraljeva u prva dva kola Prve ženske lige Srbije.
U trećem kolu koje je na programu predstojećeg vikenda kraljevačke „malene“ će u subotu (16.00), u Sportskom centru Rakovica, gostovati ekipi Rasa koja je prvenstvo započela sa dva poraza. Prošle sezone Kraljevčanke su u međusobnim duelima zabeležile obe pobede, pa se istom epilogu nadaju i u predstojećem odmeravanju snaga.
3. kolo Prve ženske lige Srbije:Radnički-Novosadska ŽKA, Ras-Kraljevo, Duga-Mega Superbet, Vojvodina 021-Spartak, Student-Korać Akademija 011, Crvena Zvezda-Partizan 1953.
PARTIZAN JURI DRUGU POBEDU: Crno-beli su za sada polovični
KOŠARKAŠI Partizana će u trećem kolu Evrolige ugostiti Anadolu Efes.
09. 10. 2025. u 08:37
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
Komentari (0)