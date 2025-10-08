VUKČEVIĆ O SARADNJI SA JOKIĆEM: Kada god Nikola izađe sa terena igrali smo daleko lošije
SRPSKI košarkaš Tristan Vukčević bio je deo reprezentacije ovog leta. Član Vašington vizarda je otkrio koliko mu je značilo što je nastupio na Evropskom prvenstvu.
Posebno se osvrnuo na rad sa Nikolom Jokićem.
- Postao sam zreliji. Evropsko prvenstvo mi je mnogo pomoglo. Samo biti uz sve te igrače mesec i po dana... Bio sam uz Jokića, video kako igra, kako trenira. To mi je mnogo pomoglo. Način na koji čita igru, njegova inteligencija, posebno jer igramo na istoj poziciji. I kako njegov tim igra bolje - rekao je Vukčević.
Otkrio je da je ekipa izgledala lošije na terenu onog trenutka kad as Denvera izađe iz igre.
- Moglo je da se vidi, kada on izađe sa terena igrali smo daleko lošije. Ja ću se truditi da tako utičem na igru.
Ne krije da je voleo da uzima po nešto iz repertoara visokih igrača.
- Uvek sam voleo da uzimam delove, kako se visoki igrači ponašaju i kako ja mogu da igram kao oni. I tako sam shvatao šta da radim - zaljkučio je Vukčević.
Podsetimo, Vašington prvu utakmicu u NBA ligi igra u gostima 23. oktobra protiv Milvoki baksa.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
GOTOVO JE! Crvena zvezda ima novog trenera
08. 10. 2025. u 12:42
ODE JANIS SFEROPULOS! Crvena zvezda već kontaktirala novog trenera
08. 10. 2025. u 07:00
KOLAPS RUSKE TENISERKE! Ceo svet gleda i ne veruje šta je radila u Kini (VIDEO)
08. 10. 2025. u 11:31
NEVIĐENA DRAMA: Velika fudbalska sila bi mogla ostati bez plasmana na Svetsko prvenstvo!
REPREZENTACIJA Kameruna nalazi se veoma teškoj poziciji pred kraj kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
08. 10. 2025. u 10:30
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
"ETO ME BRZO KOD TEBE, STARI MOJ" Halidova žena teško podnela vest o smrti pevača
SEJDA Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", piše Kurir. Njene reči kidaju srce i dušu.
08. 10. 2025. u 07:47
Komentari (0)