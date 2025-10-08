VUKČEVIĆ O SARADNJI SA JOKIĆEM: Kada god Nikola izađe sa terena igrali smo daleko lošije

SRPSKI košarkaš Tristan Vukčević bio je deo reprezentacije ovog leta. Član Vašington vizarda je otkrio koliko mu je značilo što je nastupio na Evropskom prvenstvu.

FOTO: Profimedia

Posebno se osvrnuo na rad sa Nikolom Jokićem.

- Postao sam zreliji. Evropsko prvenstvo mi je mnogo pomoglo. Samo biti uz sve te igrače mesec i po dana... Bio sam uz Jokića, video kako igra, kako trenira. To mi je mnogo pomoglo. Način na koji čita igru, njegova inteligencija, posebno jer igramo na istoj poziciji. I kako njegov tim igra bolje - rekao je Vukčević.

Otkrio je da je ekipa izgledala lošije na terenu onog trenutka kad as Denvera izađe iz igre.

- Moglo je da se vidi, kada on izađe sa terena igrali smo daleko lošije. Ja ću se truditi da tako utičem na igru.

Ne krije da je voleo da uzima po nešto iz repertoara visokih igrača.

- Uvek sam voleo da uzimam delove, kako se visoki igrači ponašaju i kako ja mogu da igram kao oni. I tako sam shvatao šta da radim - zaljkučio je Vukčević.

Podsetimo, Vašington prvu utakmicu u NBA ligi igra u gostima 23. oktobra protiv Milvoki baksa.

