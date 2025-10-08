"PRIČAMO O NJEGOVOJ ZEMLJI": As Lejkersa otkrio koliko Luka Dončić voli Srbiju (VIDEO)

Košarkaš Los Anđeles Lejkersa Rui Hačimura razgovarao je sa medijima, a tada se dotakao i Luke Dončića i Srbije.

Japanski košarkaš otkrio je u kakvim je odnosima sa Slovencem.

- Luka je smešan. Uvek se zezamo. Zaboravim da je on mlađi od mene, on ima 26 ja 27 godina. U ligi je neko vreme, duže od mene, načuio me je dosta stvari. Uvek želi da komunicira i govori mi šta želi dok smo na terenu, počeo je Japanac.

Govorio je Hačimura i o muzici i Dončićevom poreklu, "o njegovoj zemlji Srbiji".

- Pričamo i o zabavnim, nasumičnim stvarima. Pričamo o njegovoj zemlji, Srbiji. Znate, on voli srpsku muziku i uvek pričamo kako je srpska muzika loša. Ja volim da slušam afrobit, pa on uvek pokušava da mi objasni kako je afrobit loš.

