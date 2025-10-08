Košarka

VELIKI PROBLEM ZA HAPOEL: Povredio se bivši igrač Partizana, čeka ga duga pauza

Časlav Vuković

08. 10. 2025. u 17:11

HAPOEL Tel Aviv biće značajno oslabljen u nastavku sezone. Razlog je povreda centra Bruna Kabokla.

ВЕЛИКИ ПРОБЛЕМ ЗА ХАПОЕЛ: Повредио се бивши играч Партизана, чека га дуга пауза

Foto: Profimedia

Kako javlja "Ynet", bivši košarkaš Partizana je pred meč 1. kola Evrolige protiv Barselone osetio bol u leđima.

Brazilac je dobio medicinsku pomoć i činilo se da će se uskoro priključiti treninzima tima Dimitrisa Itudisa, ali bol nije prestajao pa je opericija bila neminovna.

Kabokla čeka duga pauza, a grčki stručnjak od visokih igrača može da računa na Dana Oturua, Džonatana Motlija i Taija Odijasea.

Podsetimo, Hapoel je sjajno počeo novu sezonu, upisao je dva pobede u Evroligi. Narednu utakmicu igra ove srede od 20.05 protiv najvećeg rivala Makabija.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Wall Street Pepe spaljuje 4 milijarde WEPE tokena dok se lansiranje približava

Wall Street Pepe spaljuje 4 milijarde WEPE tokena dok se lansiranje približava