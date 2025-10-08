VELIKI PROBLEM ZA HAPOEL: Povredio se bivši igrač Partizana, čeka ga duga pauza

HAPOEL Tel Aviv biće značajno oslabljen u nastavku sezone. Razlog je povreda centra Bruna Kabokla.

Foto: Profimedia

Kako javlja "Ynet", bivši košarkaš Partizana je pred meč 1. kola Evrolige protiv Barselone osetio bol u leđima.

Brazilac je dobio medicinsku pomoć i činilo se da će se uskoro priključiti treninzima tima Dimitrisa Itudisa, ali bol nije prestajao pa je opericija bila neminovna.

Kabokla čeka duga pauza, a grčki stručnjak od visokih igrača može da računa na Dana Oturua, Džonatana Motlija i Taija Odijasea.

Podsetimo, Hapoel je sjajno počeo novu sezonu, upisao je dva pobede u Evroligi. Narednu utakmicu igra ove srede od 20.05 protiv najvećeg rivala Makabija.

