JOVIĆ BLISTAO U DRESU HITA! Za 12 minuta pravio čuda

Александар Илић
Aleksandar Ilić

05. 10. 2025. u 10:11

Košarkaši Orlanda pobedili su u San Huanu ekipu Majamija rezultatom 126:118 u predsezonskom meču NBA lige.

FOTO: Tanjug/AP

Najefikasniji u ekipi iz Orlanda bio je Džejz Ričardson sa 13 poena, dok je Tristan da Silva ubacio 12.

U redovima Majamija najbolji je bio Trevor Kils sa 12 poena, dok je Endrju Vigins upisao 11.

Srpski košarkaš Nikola Jović proveo je na terenu nešto više od 12 minuta, a za to vreme zabeležio je 10 poena, tri skoka, dve asistencije i jednu blokadu.

Košarkaši Majamija će naredni meč odigrati za dva dana protiv Milvokija, dok će se Orlando 11. oktobra sastati sa Filadelfijom.

