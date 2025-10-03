"NOSI IH 20.000 LJUDI, A MI HOĆEMO DA IM POKVARIMO ROĐENDANSKU ŽURKU!" Tanjga pred meč Partizan - Vojvodina u Superligi Srbije

Trener Vojvodine, Miroslav Tanjga, održao je konferenciju za medije pred derbi kola sa beogradskim Partizanom.

N.Mihajlović

- Pozvani smo na rođendan, ali s obzirom na to da je prvenstvena utakmica i idemo u goste sa željom da osvojimo bodove. Moramo da priznamo da se Partizan nalazi u odličnoj formi od početka prvenstva, da beleže sjajne rezultate tako da moramo da budemo objektivni i da pohvalimo njihov rad. Takođe, moram da kažem da ćemo mi da vodimo bitku za drugo mesto, do kraja i da ćemo dati sve od sebe da ostanemo u toj trci. Oni su otvorili kapije stadiona zbog rođendana, tako da se očekuje veliki broj navijača, što će biti dodatni motiv za njih, ali i za nas - rekao je Tanjga na konferenciji za medije.

On je naveo da "crno-beli" igraju dopadljiv i napadački fudbal, sa mnogo kretanja.

- Istovremeno, oni imaju i samopouzdanja, vratila im se publika, i nije isto kada mi igramo pred hiljadu navijača, dok oni imaju 15.000-20.000 i njih to nosi. To je možda sada i njihova najveća snaga. I prošle godine su imali dobar tim, ali bili su bez publike. I to je nešto za čime mi žudimo u našem Novom Sadu, da se navijači vrate, da bude barem pet hiljada navijača. Da smo imali podršku protiv Železničara u prvih dvadesetak minuta, ko zna u kom pravcu bi otišao taj meč - izjavio je trener Vojvodine.

Smatra Tanjga da su dobre partije Partizana u dosadašnjem delu sezone proistekle iz povratka publike u Humsku.

Trener Vojvodine je poručio da se ne zadovoljava trećim mestom i borbom za drugu poziciju na tabeli.

- Ne smemo da izgubimo bodove protiv ekipa koje smo uknjižili kao što su Javor, Železničar. I onda kada dođe utakmica, mislimo da će stvari da se dese same po sebi. Moramo da se trudimo na svakoj utakmici. Izgubili smo tri, četiri igrača, imali smo Serija, Delea, Romanića, Koraća, a sada ih nemamo i ovoj ekipi je potrebno vreme da se uigra. Momci imaju kvalitet i zato su tu. U ovom momentu se i dalje tražimo, imamo probleme, ali su oni rešivi - rekao je Tanjga.

On je naveo da će Kufre Eta morati da pauzira zbog povrede kolena i da su van stroja Uroš Nikolić i Mihai Butean.

- Mi želimo da im pokvarimo rođendan na sportski i fer način. Žao mi je što smo oslabljeni i što nismo kompletni. Imamo mnogo motiva i zbog tog poraza u poslednjem kolu prošle sezone. Oni su se tada borili da dobiju, iako im nije značilo ništa, a nama je značilo sve. Mi smo im tada čestitali na zasluežnoj pobedi i sada želimo da mi njima pokvarimo rođendan i da oni nama čestitaju - poručio je Tanjga.

Crvena zvezda je vodeća na tabeli Superliga Srbije sa 24 boda, Partizan je na drugom mestu sa 22, a na trećoj poziciji nalazi se Vojvodina sa 18 bodova.