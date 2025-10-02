KAPITEN SRBIJE VIŠE NIJE MOGAO DA ĆUTI: Bogdan Bogdanović progovorio o Evrobasketu i povredi koja je uništila sve

SRBIJA je doživela debakl na Evrobasketu, a "glavni krivac" je Bogdan Bogdanović.

FOTO: FIBA.Basketball

Nakon povrede kapitena "orlova" sve se srušilo kao kula od karata. Od glavnog favorita Srbija je preko noći pala na ekipu koja će kasnije da bude eliminisana u osmini finala od Finske. Jednostavno bez Bogdanovića nismo bili ni nalik onim izdanjima sa Olimpijskih igara iz Pariza.

- Bio sam potpuno spreman i žao mi je što sam se povredio. Da sam ostao imali bismo šansu da osvojimo zlato, ali to je što je - pojasnio je kapiten "orlova" koji je u Rigu došao po najsjajnije odličje.

Bogdan se osvrnuo i na samu povredu.

- Mislim da ste preterali. Nije bio toliko veliki problem. Uplašio sam se na početku kao i svi drugi, to je parcijalna ruptura, s njom se nikad ne zna. Treba četiri do šest nedelja i posle pet nedelja se dobro osećam", rekao je Bogdanović i objasnio da nije još na sto odsto, ali ima samopouzdanja.

Istakao je da ovo nije prvi put da ima ovakvu povredu, zapravo je česta u sportu, a da je zapravo i pred Eurobasket imao sitne povrede koje je zalečio i bio u sjajnoj formi, ali se nekada ovakve stvari prosto dese zbog eksplozivnog pokreta.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja