KAPITEN SRBIJE VIŠE NIJE MOGAO DA ĆUTI: Bogdan Bogdanović progovorio o Evrobasketu i povredi koja je uništila sve
SRBIJA je doživela debakl na Evrobasketu, a "glavni krivac" je Bogdan Bogdanović.
Nakon povrede kapitena "orlova" sve se srušilo kao kula od karata. Od glavnog favorita Srbija je preko noći pala na ekipu koja će kasnije da bude eliminisana u osmini finala od Finske. Jednostavno bez Bogdanovića nismo bili ni nalik onim izdanjima sa Olimpijskih igara iz Pariza.
- Bio sam potpuno spreman i žao mi je što sam se povredio. Da sam ostao imali bismo šansu da osvojimo zlato, ali to je što je - pojasnio je kapiten "orlova" koji je u Rigu došao po najsjajnije odličje.
Bogdan se osvrnuo i na samu povredu.
- Mislim da ste preterali. Nije bio toliko veliki problem. Uplašio sam se na početku kao i svi drugi, to je parcijalna ruptura, s njom se nikad ne zna. Treba četiri do šest nedelja i posle pet nedelja se dobro osećam", rekao je Bogdanović i objasnio da nije još na sto odsto, ali ima samopouzdanja.
Istakao je da ovo nije prvi put da ima ovakvu povredu, zapravo je česta u sportu, a da je zapravo i pred Eurobasket imao sitne povrede koje je zalečio i bio u sjajnoj formi, ali se nekada ovakve stvari prosto dese zbog eksplozivnog pokreta.
