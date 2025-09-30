SADA JE SVE JASNO: Evo zašto je Dušan Alimpijević postao selektor Srbije u košarci!

Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nije proteklo kako se Srbija nadala, a posle eliminacije naših "orlova" već u osmini finala, strateg "orlova" Svetislav Pešić je ustupio to mesto mlađem kolegi. Evo kako je Dušan Alimpijević postao selektor Srbije.

Podsetimo, Srbija i Finska odigrali su buran meč osmine finala Evrobasketa, posle čega su naši morali da se pokupe i vrate kući, a da nisu ni stigli do onih "pravih borbi" za medalju na šampionatu Evrope (iako će svaki akter svakog Evrobasket meča reći - da je svaka utakmica, sama po sebi, borba za medalju).

Ali, kada "zemlja košarke" posrne pre te završnice turnira, i to istog onog na koji je ispraćena uz očekivanje čitavog sveta da će osvojiti titulu, onda su promene nekako - očekivane.

Naravno, razloga za senzacionalni poraz od autsajdera iz Finske može biti više - neko će uprti prstom u povrede važnih članova ekipe, poput kapitena Bogdana Bogdanovića, neko u ono što je sam Pešić otkrio, da je virus pokosio tim pred nokat fazu, ali...

O razlozima će, kroz izveštaje i potonje analize, odlučivati nadležni.

A posledice su od danas vidljive svima.

Košarkaški savez Srbije je danas najpre saopštio da Pešić više nije selektor, a onda da je Alimpijević zaista "Karijev naslednik" na klupi reprezentacije Srbije.

I, to onda znači i jedan ozbiljan zaokret.

U pitanju je skoro dvostruko mlađi stručnjak, i to jedan od elitnih predstavnika nove generacije košarkaških stratega.

Ko je Dušan Alimpijević? Biografija, rezultati, uspesi...

Dušan Alimpijević (rođen 9. marta 1986. godine u Lazarevcu), trenutno je glavni trener Bešiktaša, a za sobom, iako je još u četvrtoj deceniji života, ima bogato košarkaško iskustvo.

Trenersku karijeru započeo je sa svega 22 godine. Po prvi put se njegovo ime pročulo u javnosti nakon saobraćajne nesreće košarkaša Novog Sada, timu u kome je tada bio pomoćni trener. Dana 7. marta 2010. godine vraćajući se sa gostovanja u Kruševcu prvi od dva kombija je naleteo na kamion i u sudaru je stradao prvi trener Nemanja Danilović kao i mladi košarkaš Nenad Grozdanić. Dušan je srećom prošao sa samo težom povredom nosa, brojnim modricama i ogrebotinama po telu. Danilović je imao veliki uticaj na njegove trenerske početke i kasnije je isticao njegov pedagoški uticaj.

Godine 2011. godine fuzijom KK Novi Sad i Vojvodine Srbijagas stvara se jedinstveni košarkaški klub u Novom Sadu i Alimpijević postaje pomoćni trener Siniši Matiću. Ambiciozan projekat Vojvodine ih je doveo na prag Jadranske lige za sezonu 2013/2014. izborivši plasman među prve četiri ekipe Superlige. Ipak, usled nedostatka finansija, odnosno nemogućnosti da plati 150.000 evra za licencu, Vojvodina Srbijagas je odustala od učešća, a Radnički iz Kragujevca je zauzeo njeno mesto.

Vojvodina

Tokom tog leta Dušan zamenjuje Sinišu Matića i postaje prvi trener ovog košarkaškog kluba. U prvoj sezoni sa znatno oslabljenim sastavom uspeo je da obezbedi opstanak u KLS sa 12 pobeda i 14 poraza. U sledeću sezonu klub ulazi sa još ozbiljnim finansijskim problemima ali osvajanjem trećeg mesta uspeva da obezbedi učešće u Superligi. Alimpijević je odlično vodio igrače i u znatno jačem takmičenju protiv ABA ligaša. Samo jedan koš je delio Vojvodinu od ponovnog plasmana u Jadransku ligu. Naime u sedmom kolu su izgubili do ekipe Mega Leksa rezultatom 88:87, dok su u revanšu pobedili Megu. Na kraju ligaškog dela Mega je imala samo pobedu više od Vojvodine i time obezbedila ponovni plasman u regionalno takmičenje.

Spartak

Godine 2015. preuzima ekipu Spartaka iz Subotice koja posle višegodišnjih problema želi da se vrati na košarkašku scenu Srbije. Kao i u Vojvodini, u prvoj sezoni uspeva da osigura opstanak, da bi već u drugoj posle puno godina izborio plasman među prve četiri ekipe. To im je donelo ponovni plasman na završni turnir nacionalnog kupa u Nišu i to posle 21 godine posta, ali i plasman u Superligu Srbije. U izboru subotičke televizije Ju Eko izabran je za trenera sa najboljim rezultatom u Subotici.

FMP

Neposredno pre početka Superlige 2017. godine, zamenjuje Branka Maksimovića na mestu trenera FMP-a. Sa tim klubom očekivano obezbeđuje plasman u doigravanje. U polufinalu su se sastali sa favorizovanim Partizanom. Mlada ekipa FMP-a predvođena Dušanom Alimpijevićem je već u prvoj utakmici pokazala zube. Na svom terenu su samo dovršili započeti posao i tako napravili najveće iznenađenje u sezoni. Neočekivani plasman FMP-a u finale ih je ostavio bez pomoći Džona Boldena koji je otputovao za SAD, pa u finalu nisu mogli da očekuju ništa više od časnog poraza od Crvene zvezde.

Crvena zvezda

Alimpijević je 21. jula 2017. zvanično postao prvi trener Crvene zvezde. Dana 7. maja 2018. smenjen je zbog loših rezultata. Na klupi crveno-belih imao je učinak od 40 pobeda i 29 poraza (11:19 u Evroligi, 22:7 u Jadranskoj ligi, 2:1 u Kupu Radivoja Koraća i 5-2 u Superligi Srbije).

Inostranstvo

U novembru 2018. je dobio prvi inostrani angažman, nakon što je postavljen za trenera ruskog Avtodor Saratova. Bio je trener ovog kluba tek nešto više od dva meseca, nakon čega je dobio otkaz. Alimpijević je vodio Avtodor na 13 utakmica i za to vreme je zabeležio osam pobeda.

Krajem novembra 2020. je postavljen za trenera turskog prvoligaša Bursaspora. Usled uspeha sa tim klubom, u aprilu 2021. godine, potpisao je trogodišnje produženje ugovora. U maju 2022., sa samo 36 godina Alimpijević je osvojio nagradu za košarkaškog trenera godine Evrokupa za sezonu 2021/22.

U julu 2022. godine, Alimpijević se pridružio trenerskom štabu San Antonio Sparsa za NBA Letnju ligu,a 29. juna 2023. potpisao je ugovor sa Bešiktašem. Sa njim je u svojoj prvoj sezoni zauzeo treće mesto u Turskoj Superligi.

Otkad je u turskoj košarci, sa relativno malim ekipama naspram giganata kao što su Fenerbahče ili Anadolu Efes, dvaput je dogurao do četvrtfinala plej-ofa, jednom do polufinala, a jednom i do velikog finala, u nedavno završenoj sezoni 2024/2025.

Nagrađen je prethodno novim ugovorom, do maja 2026, uz navodnu platu od 450.000 evra godišnje kako su javili lokalni mediji. Odužio se upravi sa čak 23 pobede u 30 utakmica ligaškog dela sezone, a uz to je ostvario i niz od 13 pobeda u ligi prvi put posle 45 godina, pa produžio je taj niz na 14 utakmica pobedom nad Fenerbahčeom rezultatom 72:62. U četvrtfinalu plej-ofa, pobedio je Galatasaraj rezultatom 91:75 i 107:85, a onda u polufinalu i evroligaša Anadolu Efes sa 3–2, odvevši tim u finale nakon osmogodišnje pauze.[U prvoj utakmici finala, Bešiktaš je igrao u gostima protiv Fenerbahčea, ali je Alimpijević isključen nakon kontroverznih odluka glavnog sudije Jenera Jilmaza; Srbinova ekipa je izgubila i tada, i seriju. U Kupu Turske je takođe dogurao do finala, prvi put posle 13 godina, ali je i tu bio bolji "Fener". U Evrokupu su, godinu dana posle plasmana u polufinale (i poraza od Burga) ovoga puta njegovi igrači završili na petom mestu u grupnoj fazi sa 10 pobeda u 18 utakmica. U osmini finala eliminisani su od Cedevita Olimpije.

Sada ga čeka klupa Srbije...

