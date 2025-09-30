DUBAI DOČEKUJE PARTIZAN – EVROLIGA POČINJE U PUNOM RITMU

Crno-beli na otvaranju nove sezone Evrolige.

Foto: Promo

Večeras od 18 časova, u prvom meču 1. kola nove sezone Evrolige , Partizan gostuje debitantu Dubaiju. Biće to okršaj sa mnogo pitanja, a jedno od njih je može li tim iz Beograda da napravi iskorak u odnosu na prethodnu sezonu i da već na startu pokaže da spada među kandidate za plej-of?

Partizan u novu sezonu ulazi sa rekordnim budžetom i kontinuitetom na klupi, pod vođstvom Željka Obradovića, koji ostaje glavni adut crno-belih. Roster je dodatno ojačan – Karlik Džons ostaje motor igre, dok je Šejk Milton doveden da donese šutersku sigurnost i ofanzivnu širinu. Na krilnim pozicijama Pokuševski i Parker nude kombinaciju visine i poenterskog arsenala, a u reketu energija Tajrika Džonsa bi trebalo da obezbedi sigurnost pod obručem.

Sa druge strane, Dubai ulazi u svoju prvu evroligašku sezonu sa velikim ambicijama. Tim predvode igrači poput Džanana Muse, Dvejna Bejkona i Filipa Petruševa, a podržava ih duboka rotacija sa Bertansom, Abasom i Meklinijem Rajtom. Publika očekuje spektakl, a domaći teren bi mogao da im pruži dodatnu snagu na velikoj premijeri.

Za Partizan je ovo i psihološki izazov. Tradicija kaže da crno-beli često lošije otvaraju evroligaške sezone, ali iskustvo iz prošle godine i novi kvalitet u rosteru daju nadu da će večeras biti drugačije. Obradović ističe motivaciju i veru u tim, a navijači očekuju da se upravo u Dubaiju prekine serija loših startova.

Svi znamo da prvi meč može da odredi ritam daljek toga sezone, zato Dubai želi da upiše istorijsku pobedu na debiju, dok Partizan ima cilj da dokaže da pripada samom vrhu Evrope.

