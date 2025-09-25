SRBIN OTKRIO RUSIMA! CSKA je tri koraka iznad Zvezde
CSKA Moskva ubedljivo je savladao Crvenu zvezdu rezultatom 89:67 na otvaranju VTB Superkupa u Beogradu.
Crveno-beli, sa gotovo potpuno novim timom, nisu uspeli da pariraju rivalu, što je izazvalo zabrinutost među navijačima i brojne kritike.
Selektor košarkaške reprezentacije Rusije, srpski trener Zoran Lukić, bio je među posmatračima u “Beogradskoj areni” i istakao da je razlika u organizaciji igre bila očigledna.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
“Video sam da CSKA izgleda kao tri koraka organizovanija ekipa. Kod Zvezde je vidljivo da su u pripremnom periodu, mnogo je novih igrača, ali CSKA je odlično uklopio tim i zasluženo lako pobedio…”, rekao je Lukić za rusku agenciju „Tass“.
Trener Crvene zvezde Janis Sferopulos nije komentarisao poraz jer posle meča nije dao izjavu, dok se klub ubrzo oglasio saopštenjem u kojem je naveo razloge.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
LIGA EVROPE JE NjEGOVO TAKMIČENjE: Ovo je prilika za Vilu da izađe iz krize, a za Emerija da zacementira mesto među ikonama kluba
ENGLESKA Aston Vila započinje novu evropsku avanturu, ovaj put u Ligi Evrope, takmičenju u kome je njihov trener Unaj Emeri ispisao istoriju.
25. 09. 2025. u 07:30
TENISKI ZEMLjOTRES: Svi najbolji na svetu, ali ne i Novak Đoković, postavili tri zahteva grend slem turnirima!
Najnovije vesti iz tenisa su prilično burne
24. 09. 2025. u 17:00
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)