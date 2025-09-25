SRBIN OTKRIO RUSIMA! CSKA je tri koraka iznad Zvezde

CSKA Moskva ubedljivo je savladao Crvenu zvezdu rezultatom 89:67 na otvaranju VTB Superkupa u Beogradu.

FOTO: Profimedia

Crveno-beli, sa gotovo potpuno novim timom, nisu uspeli da pariraju rivalu, što je izazvalo zabrinutost među navijačima i brojne kritike.

Selektor košarkaške reprezentacije Rusije, srpski trener Zoran Lukić, bio je među posmatračima u “Beogradskoj areni” i istakao da je razlika u organizaciji igre bila očigledna.

“Video sam da CSKA izgleda kao tri koraka organizovanija ekipa. Kod Zvezde je vidljivo da su u pripremnom periodu, mnogo je novih igrača, ali CSKA je odlično uklopio tim i zasluženo lako pobedio…”, rekao je Lukić za rusku agenciju „Tass“.

Trener Crvene zvezde Janis Sferopulos nije komentarisao poraz jer posle meča nije dao izjavu, dok se klub ubrzo oglasio saopštenjem u kojem je naveo razloge.