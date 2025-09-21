ZVEZDA IZGUBILA OD OLIMPIJAKOSA! Kakvo finale turnira na Kritu, posle pobede crveno-belih nad šampionom Evrope...

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su aktuelnog prvaka Evrope, Fenerbahče, ali su potom u finalu turnira na Kritu ostali bez titule na ovom pripremnom nadmetanju.

FOTO: M. Vukadinović

U finalu su snage odmerili "bratski klubovi", beogradski i atinski crven-beli, a Olimpijakos je pobedio sa 86:83.

Imali su izabranici Janisa Sferopulosa i prednost i bolju igru u prvoj polovini meča, ali...

Serijom od 11:0 na početku treće trećine njihovi rivali su preuzeli vođstvo, uz rafal sa distance od strane Vezenkova, Dorsija i Furnijea.

Ostavivši Zvezdine igrače u neverici, Atinjani su otišli do velikih 60:50 u 25. minutu, ali su se njihovi rivali iz Beograda pribrali pred kraj treće deonice i prišli na samo -2.

Utakmica je potom bila napeta u poslednjem periodu, a blagu prednost Olimpijakosu doneli su Alek Piters i Donda Hol (77:72 u 35. minutu). Međutim, Zvezda je odgovarala iz svih raspoloživih oružja i miut pre kraja bilo je nerešeno, 83:83.

A onda...

Tri dobre odbrambene reakcije Grka u poslednjim napadima i 3/4 šut Milutinova -i Furnijea sa linije penala doneli su prvo mesto Olimpijakosu.

Najefikasniji u Zvezdinim redovima bio je Rivero sa 16 poena, 15 je ubacio Nvora, dok je 14 dao Karter.



Turnir na Kritu, finale - statistika:

Crvena zvezda - Olimpijakos 83:86 (20:24, 24:15, 21:29, 18:18)



Crvena zvezda: Miler-Mekintajer 10p, 5as, 4sk, 1uk, 2iz, Miljenović 3, Kanan 6p, 2uk, 1as, 1iz, Grejem nije igrao, Karter 14p, 2sk, 1iz, Dobrić 7p, 1sk, 1uk, Rivero 16p, 6sk, 1iz, Izundu 3p, 8sk, 1uk, 1iz, Nvora 15p, 4sk, 3iz, 1as, Odželeje 2p, 4sk, 2uk, 3iz, 2as, Radošić, Moneke 7p, 5sk, 1uk, 2iz

Olimpijakos: Vokap 5, Vord 7, Larencakis, Li 8, Vezenkom 16, Papanikolau, Kumađe nije igrao, Necipoglu nije igrao, Dorsi 11, Peters 8, Milutinov 8p, 4sk, 4as, K. Adetokumbo, Hol 6p, 5sk, Furnije 17p, 6as

Šta dalje sledi za Zvezdu?

Zvezda će posle turnira na Kritu igrati Superkup VTB lige u Beogradskoj areni, a protivnik "crveno-belih" u polufinalu 24. septembra od 16 sati biće CSKA iz Moskve.

U 1. kolu Evrolige, Zvezda igra 30. septembra protiv Olimpije iz Milana.

