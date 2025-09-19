ZVEZDA U FINALU TURNIRA NA KRITU: Crveno-beli pobedili šampiona Evrope!

CRVENA zvezda je pobedila Fenerbahče sa 77:67 (20:12, 18:22, 17:19, 22:14) u polufinalu turnira koji se igra na Kritu.

FOTO: KK Crvena zvezda

Crveno-beli su nastupili bez četiri igrača. U sastavu nisu bili Nikola Kalinić, Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić i Uroš Plavšić. Ipak, ni to nije pomoglo šampionu Evrope da trijumfuje.

Izabranici Šarunasa Jasikevičijusa su otvorili susret sa 0:5, ali odgovor Zvezde je bio sjajan - serija 13:0. Na kraju prve deonice klub sa Malog Kalemegdana je vodio sa 20:12.

Nastavili su crveno-beli sa dobrom igrom i na startu drugog kvartala, pa su otišli i na +12 - 24:12. Uspeo je tim iz Istanbula da podigne agresivnost i smanji zaostatak na četiri poena - 38:34 posle 20 minuta.

U drugom poluvremenu se vodila velika borba, sve do sredine četvrte četvrtine kad je Zvezda ponovo stekla dvocifrenu prednost. Vođstvo je zadržala i plasirala se u finale.

Ono što može da zabrine je povreda Devonte Grejema. Amerikanac je u prvom poluvremenu nakon prodora poentirao i potom nezgodno doskočio i tom prilikom se povredio. Vraćao se u igru u prvom poluvremenu, ali nije u drugom.

Najefikasniji kod pobednika bili su Čima Moneke i Džordan Nvora koji su postigli po 14 poena. Na drugoj strani najviše se istakao Vejd Boldvin sa 15, pratio ga je Tarik Biberović sa 13.

Crveno-beli će u finalu igrati protiv pobednika meča Olimpijakos - Olimpija Milano.

