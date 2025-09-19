Košarka

DRAMA KOŠARKAŠA ZVEZDE! Izgubio troje bliskih ljudi za godinu dana u Beogradu

Новости онлине

19. 09. 2025. u 10:21

KOŠARKAŠ Crvene zvezde je prošle godine doživeo pravi pakao.

ДРАМА КОШАРКАША ЗВЕЗДЕ! Изгубио троје блиских људи за годину дана у Београду

FOTO: M. Vukadinović

Američki bek Ajzea Kenan govorio je za "Meridijan sport" o teškom periodu kroz koji je prošao prošle sezone, kada je ostao bez troje bliskih ljudi, a zbog obaveza u klubu nije mogao da ode na njihove sahrane.

- Možda navijači ili mediji misle da smo roboti ili ljudi koji ne vode normalan život, ali mi svi imamo osećanja, porodice, situacije koje nam se dešavaju… Prošao sam kroz normalne životne stvari – izgubio sam tokom sezone neke ljude koji su mi bili veoma bliski, a bio sam miljama daleko i nisam mogao ni da prisustvujem sahranama. To je bolelo. Ali moj posao je da budem ovde i da izlazim pred 20.000 ljudi i da dam svoj maksimum – bilo da se dobro osećam ili ne - rekao je Kenan.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Istakao je da ga je taj period samo dodatno motivisao da u pauzi između sezona naporno radi kako bi se vratio još jači:

- Bio sam motivisan da odem kući, radim i vratim se još gladniji nego prošle sezone.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Kenan je naveo da je srećan što je ostao u Zvezdi i dodao:

- Ako žele da ostanem, voleo bih da ostanem. Ako to bude do kraja karijere – biću ovde do kraja karijere. Ako ne, ostajemo prijatelji i idemo dalje.

Govorio je i o ambicijama za novu sezonu i ocenio da je tim prepun talenta, atletizma i brzine, a posebno je izdvojio novajliju Tajsona Kartera:

- Dolazimo iz iste savezne države u Americi… Kao rođena braća smo.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PROVERE SA POLJAKINJAMA: Naše najbolje rukometašice u subotu i nedelju u Gnieznom odmeriće snaga se veoma dobrom selekcijom
Ostali sportovi

0 0

PROVERE SA POLJAKINJAMA: Naše najbolje rukometašice u subotu i nedelju u Gnieznom odmeriće snaga se veoma dobrom selekcijom

NOVI selektor ženske rukometne reprezentacije Srbije Španac Hose Ignjacio Prades imaće priliku da posle nekoliko dana rada u subotu (18.00, pred publikom) i u nedelju (14.00, iza zatvorenih vrata) u Gnieznom protiv Poljske proveri mogućnosti naših devojaka. Sa selekcijom nisu otputovale najiskusnije Dragana Cvijić i Katarina Krpež Šlezak.

19. 09. 2025. u 12:07

Politika
Tenis
Fudbal
SRBIJA JE ČUDO! Počela Svetsko prvenstvo brukom, a sad... NAJBOLJA! Evo s kim igra u osmini finala!

SRBIJA JE ČUDO! Počela Svetsko prvenstvo "brukom", a sad... NAJBOLjA! Evo s kim igra u osmini finala!