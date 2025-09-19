DRAMA KOŠARKAŠA ZVEZDE! Izgubio troje bliskih ljudi za godinu dana u Beogradu

KOŠARKAŠ Crvene zvezde je prošle godine doživeo pravi pakao.

FOTO: M. Vukadinović

Američki bek Ajzea Kenan govorio je za "Meridijan sport" o teškom periodu kroz koji je prošao prošle sezone, kada je ostao bez troje bliskih ljudi, a zbog obaveza u klubu nije mogao da ode na njihove sahrane.

- Možda navijači ili mediji misle da smo roboti ili ljudi koji ne vode normalan život, ali mi svi imamo osećanja, porodice, situacije koje nam se dešavaju… Prošao sam kroz normalne životne stvari – izgubio sam tokom sezone neke ljude koji su mi bili veoma bliski, a bio sam miljama daleko i nisam mogao ni da prisustvujem sahranama. To je bolelo. Ali moj posao je da budem ovde i da izlazim pred 20.000 ljudi i da dam svoj maksimum – bilo da se dobro osećam ili ne - rekao je Kenan.

Istakao je da ga je taj period samo dodatno motivisao da u pauzi između sezona naporno radi kako bi se vratio još jači:

- Bio sam motivisan da odem kući, radim i vratim se još gladniji nego prošle sezone.

Kenan je naveo da je srećan što je ostao u Zvezdi i dodao:

- Ako žele da ostanem, voleo bih da ostanem. Ako to bude do kraja karijere – biću ovde do kraja karijere. Ako ne, ostajemo prijatelji i idemo dalje.

Govorio je i o ambicijama za novu sezonu i ocenio da je tim prepun talenta, atletizma i brzine, a posebno je izdvojio novajliju Tajsona Kartera:

- Dolazimo iz iste savezne države u Americi… Kao rođena braća smo.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja