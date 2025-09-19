LUKA DONČIĆ OTKRIO! Evo gde će završiti karijeru

Slovenački košarkaš Luka Dončić pričao je o svom profesionalnom početku karijere, te o ponekim planovima za kraj.

Iako Luka još nije ni dostigao zenit, tek mu je 26 godina, žudi za prvim šampionskim prstenom i lice je jedne od najvećih franšiza na svetu nakon što je nedavno naprasno trejdovan iz Dalas Maveriksa u Los Anđeles Lejkerse.

U NBA je stigao iz madridskog Reala gde se pojavio kao supertalenat 2015. godine. Prethodno je radio u mlađim kategorijama tog kluba koji jga je doveo iz Olimpije.

- Igrati za Real Madrid - moraš biti mnogo dobar - rekao je Luka, a zatim ga je novinar upitao o tome hoće li poželeti da se vrati u Madrid na kraju karijere.

- Naravno, oni su me odgajili.

S ulaskom NBA lige u Evropu, Luku bismo mogli češće da viđamo na Starom kontinentu na ponekim utakmicama, a sigurno da bi veza u budućnosti mogla da znači da će i poneke druge svetske zvezde poželeti da se otisnu u ovdašnjoj košarci.

