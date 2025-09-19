Košarka

LUKA DONČIĆ OTKRIO! Evo gde će završiti karijeru

Новости онлине

19. 09. 2025. u 09:53

Slovenački košarkaš Luka Dončić pričao je o svom profesionalnom početku karijere, te o ponekim planovima za kraj.

ЛУКА ДОНЧИЋ ОТКРИО! Ево где ће завршити каријеру

Foto: EPA-EFE/TOMS KALNINS

Iako Luka još nije ni dostigao zenit, tek mu je 26 godina, žudi za prvim šampionskim prstenom i lice je jedne od najvećih franšiza na svetu nakon što je nedavno naprasno trejdovan iz Dalas Maveriksa u Los Anđeles Lejkerse.

U NBA je stigao iz madridskog Reala gde se pojavio kao supertalenat 2015. godine. Prethodno je radio u mlađim kategorijama tog kluba koji jga je doveo iz Olimpije.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

- Igrati za Real Madrid - moraš biti mnogo dobar - rekao je Luka, a zatim ga je novinar upitao o tome hoće li poželeti da se vrati u Madrid na kraju karijere.

- Naravno, oni su me odgajili.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

S ulaskom NBA lige u Evropu, Luku bismo mogli češće da viđamo na Starom kontinentu na ponekim utakmicama, a sigurno da bi veza u budućnosti mogla da znači da će i poneke druge svetske zvezde poželeti da se otisnu u ovdašnjoj košarci.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KOGA BRIGA ZA BASTIJANA ŠVAJNŠTAJGERA? Ana Ivanović: Ne želim da ovo ikada prestane!

KOGA BRIGA ZA BASTIJANA ŠVAJNŠTAJGERA? Ana Ivanović: Ne želim da ovo ikada prestane!