LUKA DONČIĆ OTKRIO! Evo gde će završiti karijeru
Slovenački košarkaš Luka Dončić pričao je o svom profesionalnom početku karijere, te o ponekim planovima za kraj.
Iako Luka još nije ni dostigao zenit, tek mu je 26 godina, žudi za prvim šampionskim prstenom i lice je jedne od najvećih franšiza na svetu nakon što je nedavno naprasno trejdovan iz Dalas Maveriksa u Los Anđeles Lejkerse.
U NBA je stigao iz madridskog Reala gde se pojavio kao supertalenat 2015. godine. Prethodno je radio u mlađim kategorijama tog kluba koji jga je doveo iz Olimpije.
- Igrati za Real Madrid - moraš biti mnogo dobar - rekao je Luka, a zatim ga je novinar upitao o tome hoće li poželeti da se vrati u Madrid na kraju karijere.
- Naravno, oni su me odgajili.
S ulaskom NBA lige u Evropu, Luku bismo mogli češće da viđamo na Starom kontinentu na ponekim utakmicama, a sigurno da bi veza u budućnosti mogla da znači da će i poneke druge svetske zvezde poželeti da se otisnu u ovdašnjoj košarci.
