KOŠARKAŠKI ZEMLJOTRES! Nikola Jokić napušta Denver?

Najbolji košarkaš planete Nikola Jokić mogao bi da promeni sredinu i Denver Nagetse!

FOTO: Tanjug/AP

Prema saznanjima poznatog NBA insajdera Sema Emika Golden Stejt Voriorsi ozbiljno su zagrizli da dovedu Nikolu Jokića, ako se ukaže prilika.

Vlasnici Džo Lejkob i Piter Guber, inače milijarderi, neće štedeti kako bi u tim doveli još jednu zvezdu pored Stefa Karija. A inače ono što im idena ruku je činjenica da na leto 2027. godine Jokić će imati opciju da sam donese odluku o odlasku ili o ostanku u poslednjoj sezoni ugovora sa Denverom, za godišnji iznos od 62,8 miliona dolara.

Žele "ratnici" da budu spremni i reaguju ukoliko pregovori o produžetku ugovora dve velike zvezde pođu po lošem. Voriorsi veruju da se barem Nikola Jokić ili Janis Adetokumbo neće dogovoriti o produženju saradnje sa svojim klubovima.

"Žele da sačuvaju maksimalnu fleksibilnost za manevar za to leto 2027. U ovom trenutku, za sezonu 2027/28 imaju potpisanog samo Mudija za 13,4 i Hilda za 10 miliona, a ovaj drugi ima pravo da izađe iz ugovora. Voriorsi, koji su upoznati sa činjenicom da Adetokumbo i Jokić imaju pravo da izađu iz svojih ugovora na leto 2027, neće biti jedini tim spreman da reaguje u slučaju da jedan od njih dvojice ne produži. Lejkersi i Klipersi se nalaze među organizacijama koje su slale slične signale prethodnih meseci“, napisao je Emik na društvenim mrežama.

Prema važećim ugovorima Jokić u sezonu 2025/26 ulazi kao drugi, a Adetokunbo kao peti najplaćeniji igrač lige na listi koju predvodi Stef Kari. Nikola će ove sezone zaraditi 55,2, a sledeće 59,1 milion dolara, pre nego što dobije pravo da izađe iz ugovora i postane slobodan igrač na leto 2027. kada ga čeka 62,8 miliona dolara u Koloradu.

Podsećamo, Jokić je ovog leta mogao da produži ugovor sa Nagetsima na tri godine vredan 212,5 miliona dolara, ali je odbio. U Koloradi ne paniče, jer su uvereni da će srpski centar potpis na četvorogodišnji saradnju staviti narednog leta i tada će dobiti čak 293,4 miliona dolara. Vlasnik franšize Džoš Krenke da bi osigurao taj potpis je ovog leta doveo Jokiću pojačanja koja je tražio na kraju sezone kako bi Denver bio kadar da se bori za trofej.

Posle dolaska Bena Tenzera, novog potpredsednika za košarkaške operacije i Džona Valasa, koji je zadužen za igrače, konačno su stigla i pojačanja. Posle dolaska Bena Tenzera, novog potpredsednika za košarkaške operacije i Džona Valasa, koji je zadužen za igrače, konačno su stigla i pojačanja. Trejdovali su Majkla Portera Džuniora za Kamerona Džonsona, osigurali dolazak Jonasa Valančijunasa i pojačali klupu veteranima poput Brusa Brauna i Tima Hardaveja Džuniora. Takođe, angažovali su Mozesa Brauna kao trećeg centra, a spekuliše se da bi Nagetsi mogli da dovedu i Kevina Lava. U svakom slučaju imaće konačno respektabilan tim koji može da se bori za trofej, a Srbin za četvrtu MVP titulu.

