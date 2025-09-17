"OČEKUJEM FAJNAL FOR": Smailagić sa Virtusom ima baš velike ciljeve

ALEN Smailagić će od naredne sezone igrati za Virtus. Srpski košarkaš sa timom iz Bolonje ima velike ambicije u Evroligi.

Foto: Profimedia

Bivši igrač Partizana je otkrio da li sebe u novom klubu koji trenira Duško Ivanović vidi na pozciji četiri ili pet.

- Moja uloga? Kako god trener odluči, meni to odgovara. Ako želi da igram peticu, igraću peticu. Ako želi da igram četvorku, igraću četvorku. Uvek ću dati sve od sebe za tim. Iskustvo u Virtusu mi mnogo znači. Imam odličnog trenera koji priča moj jezik i to je važno. Imamo sjajnu grupu i mislim da možemo da se pokažemo u Evroligi - rekao je Smailagić za "Pianeta Basket".

Bio je veoma optimističan po pitanju ciljeva.

- Evroliga? Očekujem najbolje, čak i Fajnal for. Možda zvuči malo suludo, ali je to naša ambicija i tako moramo da mislimo. Od prvog dana se upoznajemo i pravimo timsku hemiju. Imamo veliki broj jakih igrača koji su sposobni da pokriju više pozicija. Samo treba da pronađemo pravi način da iskoristimo pun potencijal koji posedujemo.

Svestan je ovaj 25-godišnjak iz Beograda koliko je težak dres Virtusa.

- Igrao sam samo za evroligaške timove koji su osvajali takmičenja. Partizan i Žalgiris, a sada Virtus. Takođe, dobro poznajem tradiciju Srba koji su igrali ovde jer kada imaš Srbina, pobeđuje. Nadam se da će se to ponoviti i ovaj put. U Italiji očekujem ujednačeno prvenstvo i spreman sam za izazove - zaključio je Smailagić.

Virtus prvu utakmicu u Evroligi u novoj sezoni igra protiv Real Madrida, 30. septembra od 20.45.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

