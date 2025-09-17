Košarka

"OČEKUJEM FAJNAL FOR": Smailagić sa Virtusom ima baš velike ciljeve

Новости онлине

17. 09. 2025. u 16:55

ALEN Smailagić će od naredne sezone igrati za Virtus. Srpski košarkaš sa timom iz Bolonje ima velike ambicije u Evroligi.

ОЧЕКУЈЕМ ФАЈНАЛ ФОР: Смаилагић са Виртусом има баш велике циљеве

Foto: Profimedia

Bivši igrač Partizana je otkrio da li sebe u novom klubu koji trenira Duško Ivanović vidi na pozciji četiri ili pet.

- Moja uloga? Kako god trener odluči, meni to odgovara. Ako želi da igram peticu, igraću peticu. Ako želi da igram četvorku, igraću četvorku. Uvek ću dati sve od sebe za tim. Iskustvo u Virtusu mi mnogo znači. Imam odličnog trenera koji priča moj jezik i to je važno. Imamo sjajnu grupu i mislim da možemo da se pokažemo u Evroligi - rekao je Smailagić za "Pianeta Basket".

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Bio je veoma optimističan po pitanju ciljeva.

- Evroliga? Očekujem najbolje, čak i Fajnal for. Možda zvuči malo suludo, ali je to naša ambicija i tako moramo da mislimo. Od prvog dana se upoznajemo i pravimo timsku hemiju. Imamo veliki broj jakih igrača koji su sposobni da pokriju više pozicija. Samo treba da pronađemo pravi način da iskoristimo pun potencijal koji posedujemo.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Svestan je ovaj 25-godišnjak iz Beograda koliko je težak dres Virtusa.

- Igrao sam samo za evroligaške timove koji su osvajali takmičenja. Partizan i Žalgiris, a sada Virtus. Takođe, dobro poznajem tradiciju Srba koji su igrali ovde jer kada imaš Srbina, pobeđuje. Nadam se da će se to ponoviti i ovaj put. U Italiji očekujem ujednačeno prvenstvo i spreman sam za izazove - zaključio je Smailagić.

Virtus prvu utakmicu u Evroligi u novoj sezoni igra protiv Real Madrida, 30. septembra od 20.45.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)