NEKI NOVI "KLINCI", NEKE STARE ŽELJE: Srbi krenuli na Svetsko prvenstvo u basketu za igrače do 23 godine

Muška reprezentacija Srbije u basketu 3x3 za igrače do 23 godine otputovala je danas u kineski Šongan, gde će od 17. do 21. septembra biti održano Svetsko prvenstvo, objavio je KSS.

FOTO: KSS

Srbiju će na SP za igrače do 23 godine predstavljati Miloš Cvrkota, Marko Đorđević, Lazar Kovačević i Vuk Vukićević. Selektor je Nenad Karanović, trener Danilo Lukić, kondicioni trener Pavle Popović, a fizioterapeut Branka Mrkšić.



"Završene su pripreme tokom kojih smo, posle Nacionalne lige, okupili šest igrača u konkurenciji za SP. Odigrali smo nekoliko turnira u Srbiji i BiH, kao i jedan u Kini, gde su ostvareni prilično dobri rezultati. Kroz taj proces, uloge u timu su se jasnije definisale, a forma i karakter ekipe podignuti na viši nivo. Na SP odlazimo spremni, svesni da nas očekuje veoma jaka konkurencija. Bićemo jedna od najmlađih ekipa, jer nemamo nijednog igrača izlaznog godišta, ali verujem da nas upravo mladost, energija i timski duh mogu pogurati da damo maksimum i dostojno predstavimo Srbiju", rekao je Karanović.



Srbija će se na SP takmičiti u B grupi sa reprezentacijama Francuske, Novog Zelanda, Češke i Egipta. U A grupi su Nemačka, Litvanija, Poljska, Hrvatska i Iran, u C grupi Mongolija, Italija, Alžir, Argentina i Venecuela, a u D grupi Kina, Letonija, SAD, Katar i Fidži.



Srbija će prvi meč na SP odigrati 18. septembra od 5.15 časova po centralnoevropskom vremenu protiv Češke, a potom će se istog dana od 9.50 sati sastati sa Francuskom.

Basketaši Srbije će 20. septembra od 5.15 časova igrati protiv Egipta, a zatim od 9.50 sati sa Novim Zelandom.





