OBOŽAVAO JE SRBIJU! Ubijeni saradnik Trampa bio usko povezan sa Srbima - i to kroz košarku

Aleksandar Ilić

14. 09. 2025. u 10:25

Svet je još u neverici nakon atentata na saradnika Donalda Trampa Čarlija Kirka.

Foto: Printskrin Turning Point USA

Radi se o 31-godišnjem govorniku koji je poznat po javnim nastupima na kojima bi sa neistomišljenicima debatovao i razgovarao o brojim društvenim i političkim temama. Upravo je na jednom takvom skupu i ubijen.

Malo ko zna da je u mladosti igrao košarku i to u srpskom timu pod imenom "Ilinois Beli orlovi", a od srpskih saigrača dobio je i originalan nadimak - Ševa Kirkević. 

- Odrastao sam u Čikagu sa mnogo Srba. Imam slabost prema Srbima. Oni su sjajni. Znam najgoru reč na srpskom i neću je izgovoriti u emisiji, jer bi Federalna komisija za komunikacije (FCC) našla način da me kazni - rekao je Kirk u jednom intervjuu.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

