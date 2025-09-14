OBOŽAVAO JE SRBIJU! Ubijeni saradnik Trampa bio usko povezan sa Srbima - i to kroz košarku
Svet je još u neverici nakon atentata na saradnika Donalda Trampa Čarlija Kirka.
Radi se o 31-godišnjem govorniku koji je poznat po javnim nastupima na kojima bi sa neistomišljenicima debatovao i razgovarao o brojim društvenim i političkim temama. Upravo je na jednom takvom skupu i ubijen.
Malo ko zna da je u mladosti igrao košarku i to u srpskom timu pod imenom "Ilinois Beli orlovi", a od srpskih saigrača dobio je i originalan nadimak - Ševa Kirkević.
- Odrastao sam u Čikagu sa mnogo Srba. Imam slabost prema Srbima. Oni su sjajni. Znam najgoru reč na srpskom i neću je izgovoriti u emisiji, jer bi Federalna komisija za komunikacije (FCC) našla način da me kazni - rekao je Kirk u jednom intervjuu.
