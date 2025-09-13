ALBANAC OPET PROVOCIRA: Razbesneo Srbe nakon eliminacije, a sada nastavio...

Košarkaška reprezentacija Finske napravila je najveći bum na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu u košarci plasmanom u polufinale.

Foto: FIBA

Finci su priredili senzaciju u osmini finala pobedom nad Srbijom, a o toj utakmici se i dalje priča.

Veliko zadovoljstvo zbog ovog trijumfa pokazao je Edon Madžuni, Albanac koji igra za Finsku, a koji je poreklom iz srpske pokrajine Kosovo i Metohija.

- Verujem da niko nije očekivao da će Finska postići ovaj uspeh, a još manje da ćemo eliminisati Srbiju. Naravno, bio je to fantastičan osećaj. Meni kao Albancu ova pobeda je bila malo slađa nego Fincima - rekao je Edon Madžuni u razgovoru za albanski portal Telegrafi.

Edon Madžuni u nekoliko navrata govorio je za srpske medije tokom Evropskog prvenstva. Međutim, unuk nekadašnjeg trenera Prištine Hisnija Madžunija ima očigledno smišljen scenario kada su u pitanju novinari iz Srbije, u odnosu na one iz Albanije.

Tako je u razgovoru za Meridiansport otkrio šta mu je rekao otac posle trijumfa nad Srbijom.

- Samo mi je rekao "velika pobeda". Da smo uradili sjajan posao. Da budem ponosan na sebe jer je to jedan od najboljih timova u istoriji Srbije. Isti koji je na Olimpijskim igrama osvojio bronzu. To nije tek tako neka pobeda. Ovo je veliko. Budi ponosan što si sebe doveo u poziciju da igraš protiv jednog od najvećih srpskih košarkaša, Jokića i ostalih - preneo je Madžuni razgovor sa ocem, a pre toga je istakao da mu je jedan od uzora u mladim danima bio Srbin Miloš Teodosić.

Osvrnuo se i na uspeh reprezentacije Finske na ovogodišnjem Evrobasketu.

- Mislim da je ovo veoma veliko dostignuće za finsku košarku. Ispisali smo istoriju plasmanom u polufinale. Naravno, ciljamo medalju - istakao je Edon Madžuni u razgovoru za Telegrafi, pomenuvši da redovno prati ligu u tzv. Kosovu i da bi jednog dana voleo da zaigra u istoj.

Treba reći da je finsku reprezentaciju čini pravi skup internacionalaca. Reč je o momcima koji su rođeni u ovoj zemlji severne Evrope, ali nemaju finski poreklo.

Sem Madžunija, kojem su koreni s Kosova i Metohije iz Srbije, za Finsku igraju i Miro Litl, kojem je majka Amerikanka, Olivije Nkamhoua, kom je otac Kamerunac, Aleksander Madsen, kom je otac Danac, te naturalizovani Amerikanac Džejkob Grandison.

(ALO)