PREDSEDNIK VUČIĆ: Uz Srbiju, najozbiljniji su bili Turska i Nemačka na Evrobasketu

GOSTUJUĆI na televiziji Informer predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o Evropskom prvenstvu u košarci i košarkaškoj reprezentaciji Srbije.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Rekao je da se na Evropskom prvenstvu u košarci nadao finalu Srbija - Turska.

- Rekao sam da su uz nas najozbiljniji Turska i Nemačka. To je svako ko je dva puta šutnuo loptu mogao da vidi - kaže Vučić.

Ističe da 10 meseci nije davao ispite za košarkaškog trenera od kada su krenule blokade, ali da je mogao jer je to privatni fakultet.