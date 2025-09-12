PREDSEDNIK VUČIĆ: Uz Srbiju, najozbiljniji su bili Turska i Nemačka na Evrobasketu
GOSTUJUĆI na televiziji Informer predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o Evropskom prvenstvu u košarci i košarkaškoj reprezentaciji Srbije.
Rekao je da se na Evropskom prvenstvu u košarci nadao finalu Srbija - Turska.
- Rekao sam da su uz nas najozbiljniji Turska i Nemačka. To je svako ko je dva puta šutnuo loptu mogao da vidi - kaže Vučić.
Ističe da 10 meseci nije davao ispite za košarkaškog trenera od kada su krenule blokade, ali da je mogao jer je to privatni fakultet.
