Košarka

PREDSEDNIK VUČIĆ: Uz Srbiju, najozbiljniji su bili Turska i Nemačka na Evrobasketu

Новости онлајн

12. 09. 2025. u 21:33

GOSTUJUĆI na televiziji Informer predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o Evropskom prvenstvu u košarci i košarkaškoj reprezentaciji Srbije.

ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ: Уз Србију, најозбиљнији су били Турска и Немачка на Евробаскету

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Rekao je da se na Evropskom prvenstvu u košarci nadao finalu Srbija - Turska. 

- Rekao sam da su uz nas najozbiljniji Turska i Nemačka. To je svako ko je dva puta šutnuo loptu mogao da vidi - kaže Vučić.

Ističe da 10 meseci nije davao ispite za košarkaškog trenera od kada su krenule blokade, ali da je mogao jer je to privatni fakultet.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VAŽNO ZA SVE GRAĐANE SRBIJE: MUP upozorava na opaku prevaru (VIDEO)

VAŽNO ZA SVE GRAĐANE SRBIJE: MUP upozorava na opaku prevaru (VIDEO)