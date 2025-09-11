Košarka

TURCI U PROBLEMU! Ovo niko u Turskoj nije očekivao pred polufinale Evrobasketa

11. 09. 2025. u 18:55

Košarkaška reprezentacija Turske ne samo da je prva nanela poraz Srbiji na Evropskom prvenstvu, već je dogurala i do polufinala. Ali, u borbi za završni čin Evrobasketa 2025, izgleda da će biti oslabljena...

Naime, turski košarkaš Džedi Osman neizvestan je za sutrašnji meč polufinala Evrobasketa protiv Grčke, saopštio je danas selektor Turske Ergin Ataman. 


"Džedijeva terapija je u toku. On danas nije mogao da trenira sa ekipom. Njegovo stanje će biti jasno neposredno pred početak utakmice", rekao je Ataman na današnjoj konferenciji za medije.


Osman (30) je povredio skočni zglob tokom meča četvrtfinala protiv Švedske. Košarkaš rođen u Ohridu je bio odličan u dosadašnjem toku Evrobasketa, sa prosekom od 14,9 poena, 2,4 skoka i 1,6 asistencija, uz procenat šuta za tri poena od čak 51,2 odsto. 


Turska i Grčka će polufinalni meč Evrobasketa u Rigi igrati u petak od 20 časova po srpskom vremenu. Četiri sata ranije Nemačka i Finska će igrati u prvom polufinalu. 
 

