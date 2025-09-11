TURCI U PROBLEMU! Ovo niko u Turskoj nije očekivao pred polufinale Evrobasketa
Košarkaška reprezentacija Turske ne samo da je prva nanela poraz Srbiji na Evropskom prvenstvu, već je dogurala i do polufinala. Ali, u borbi za završni čin Evrobasketa 2025, izgleda da će biti oslabljena...
Naime, turski košarkaš Džedi Osman neizvestan je za sutrašnji meč polufinala Evrobasketa protiv Grčke, saopštio je danas selektor Turske Ergin Ataman.
*Do 10.000, bez depozita!
"Džedijeva terapija je u toku. On danas nije mogao da trenira sa ekipom. Njegovo stanje će biti jasno neposredno pred početak utakmice", rekao je Ataman na današnjoj konferenciji za medije.
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Osman (30) je povredio skočni zglob tokom meča četvrtfinala protiv Švedske. Košarkaš rođen u Ohridu je bio odličan u dosadašnjem toku Evrobasketa, sa prosekom od 14,9 poena, 2,4 skoka i 1,6 asistencija, uz procenat šuta za tri poena od čak 51,2 odsto.
*Do 10.000, bez depozita!
Turska i Grčka će polufinalni meč Evrobasketa u Rigi igrati u petak od 20 časova po srpskom vremenu. Četiri sata ranije Nemačka i Finska će igrati u prvom polufinalu.
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
A šta vi mislite, kako će se sve završiti?
Anketa
Ko osvaja Evrobasket?
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
OVO NIKO NIJE OČEKIVAO: Mladen Krstajić ponovo selektor
11. 09. 2025. u 17:13
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
11. 09. 2025. u 08:19
RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj je Hrvatska upravo nanela - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao.
11. 09. 2025. u 20:00
DUBOKO RAZOČARAN - POPOVIĆEV KUM OTKRIO: "Lepa Brena Suzanu uopšte nije zvala, niti je došla saučešće da izjavi"
FOLKER ne krije razočarenje.
11. 09. 2025. u 11:26
Komentari (0)