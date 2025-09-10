Košarka

BEOGRAD IZGUBIO! Fajnal For Evrolige neće biti u prestonici Srbije

Новости онлине

10. 09. 2025. u 12:27

Završni turnir Evrolige, fajnal-for održaće se krajem maja 2026. godine u Atini, saopšteno je danas iz tog takmičenja.

БЕОГРАД ИЗГУБИО! Фајнал Фор Евролиге неће бити у престоници Србије

FOTO: Tanjug/AP

Čelnici elitnog takmičenja odlučili su da se fajnal-for posle 19 godina vrati u glavni grad Grčke i biće odigran u hali Panatinaikosa od 22. do 24. maja, navodi se na sajtu Evrolige.

Osim Atine kandidat za organizatora fajnal-fora bio je i Beograd.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Izvor Basketnjuza naveo je da je to bila jedna od najvećih ponuda jednog evropskog grada u poslednjih nekoliko godina i da su prava domaćinstva procenjena na oko devet miliona evra.

Hala koja je ranije bila poznata kao OAKA, preimenovana je u Telekom Centar Arenu prema novom petogodišnjem ugovoru o pravima imenovanja.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Atina je prethodno bila domaćin fajnal-fora 2007. godine, kada je Panatinaikos osvojio titulu.

To će biti četvrti put da se fajnal-for održava u Grčkoj, nakon što su se utakmice za titulu igrale u Pireju 1993. i Solunu 2000. godine.

Prošle sezone turnir je prvi put održan van Evrope, u Abu Dabiju, kada je titulu osvojio Fenerbahče.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)

 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEVEROVATNA PRIČA IZ SRBIJE: Dva brata i sestra osvojili 300 medalja - oni su pravi genijalci (VIDEO)

NEVEROVATNA PRIČA IZ SRBIJE: Dva brata i sestra osvojili 300 medalja - oni su pravi genijalci (VIDEO)