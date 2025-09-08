Košarka

NAGRADA ZA ISTORIJISKI USPEH NA EVROBASKETU! Vlada Gruzije nagradila DŽikića i ekipu sa preko milion dolara

08. 09. 2025. u 16:29

Košarkaška reprezentacija Gruzije napravila je istorijiski uspeh plasiravši se u četvrtfinale Evrobasketa pobedom nad Francuskom. Zbog toga Vlada Gruzije je odlučila da nagradi ekipu.

- S obzirom da imamo istorijski rezultat u košarci, želeo bih da proslavimo ovaj rezultat odgovarajućim novčanim bonusom od vlade. Za postignuti uspeh će biti izdvojeno tri miliona larija, a svaka naredna pobeda na Evrobasketu biće, takođe nagrađena sa tri miliona larija - rekao je Irakli Kobahidže, premijer Gruzije, prenosi IPN.ge.

Jedan lari vredi 0,37 dolara, odnosno protivvrednost tri miliona larija je 1,1 milion dolara.

