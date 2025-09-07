Košarka

NASTAVLJA SE NOKAUT FAZA EVROBASKETA! Danas pada odluka!

Новости онлине

07. 09. 2025. u 07:00

Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, ulazi u završnicu. Prva runda, takmičenje po grupama, je okončana, sada je na rad došla nokaut faza. A u njoj, danas su na programu preostali mečevi osmine finala.

FOTO: FIBA.Basketball

Evrobasket se najpre odvijao kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije prošle su u osminu finala.

Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D. 

Evo sada i pomenutog rasporeda za danas, kada će pasti odluka ko s kim igra u četvrtfinalu, a i ko će (iz meča Franucska - Gruzija) biti sledeći rival senzacionalne Finske koja je eliminisala reprezentaciju Srbije.

Nedelja, 7. septembar - raspored utakmica osmine finala na Evrobasketu

(5. meč) 11.00 Poljska - BiH

(6. meč) 14.15 Francuska - Gruzija

(7. meč) 17.30 Italija - Slovenija

(8. meč) 20.45 Grčka - Izrael

---

