NASTAVLJA SE NOKAUT FAZA EVROBASKETA! Danas pada odluka!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, ulazi u završnicu. Prva runda, takmičenje po grupama, je okončana, sada je na rad došla nokaut faza. A u njoj, danas su na programu preostali mečevi osmine finala.
Evrobasket se najpre odvijao kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije prošle su u osminu finala.
Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D.
Evo sada i pomenutog rasporeda za danas, kada će pasti odluka ko s kim igra u četvrtfinalu, a i ko će (iz meča Franucska - Gruzija) biti sledeći rival senzacionalne Finske koja je eliminisala reprezentaciju Srbije.
Nedelja, 7. septembar - raspored utakmica osmine finala na Evrobasketu
(5. meč) 11.00 Poljska - BiH
(6. meč) 14.15 Francuska - Gruzija
(7. meč) 17.30 Italija - Slovenija
(8. meč) 20.45 Grčka - Izrael
---
Ako vas košarka zanima, pratite sve najvažnije i najzanimljivije o njoj na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
BONUS VIDEO: Ovako je Nikola Jokić dočekan na aerodromu "Nikola Tesla" posle Olimpijskih igara
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
03. 09. 2025. u 07:30
SRBIJA POSLE SKANDALA I DRAME ISPALA SA EVROBASKETA! Senzacija, Finska izbacila "orlove" sa Evropskog prvenstva!
Košarkaška reprezentacija Srbije je eliminisana sa Evropskog prvenstva, a plasman među osam najboljih ekipa Evrobasketa 2025 onemogućio je poraz od Finske. Konačan rezultat, 86:92, epilog je burnih dešavanja, na momente i skandaloznih. Ipak, nema se šta zameriti samim pobednicima - oni su muški, borbenijom i, pre svega, koncentrisanijom igrom, uz neverovatan broj ofanivnih skokova protiv više ekipe - izbacili glavnog favorita za zlato. Istina, problemi s kojima su se naši suočili (povrede kapitena Bogdanovića, pa Tristana Vukčevića, koji nije igrao ovoga puta, a usred meča i peh Dobrića, te nastup rovitog Avramovića) nisu bili mali, ali malo ko je očekivao da će ekipa iz zemlje košarke - ispasti sa Evrobasketa već u osmini finala, i to od suparnika koji se nikako ne svrstava u košarkaške supersile. To se i dogodilo.
06. 09. 2025. u 22:50 >> 22:50
GLUMICA I RANIJE IMALA PROBLEMA SA ZAKONOM? Burne reakcije Rusije na hapšenje Bikovićeve bivše, zahteva se STROGA kazna
LEPOTICA iz Sankt Peterburga, koja se proslavila dramom "Led", za oko nam je zapela zahvaljujući romansi sa partnerom iz pomenutog filma, popularnim srpskim glumcem koji je i u Rusiji izgradio zavidnu karijeru.
06. 09. 2025. u 11:32
Komentari (0)