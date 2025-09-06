Srbija i Finska igraju večeras utakmicu osmine finala Evropskog prvenstva u košarci, a taj nokaut meč sa Evrobasketa 2025 možete uživo da pratite uz prenos na portalu "Novosti".

Srbija - Finska 46:42

19' - Krade Lauri Jokiću loptu, ali Dobrić u situaciji 4-na-5, kada su naši brojčano slabiji jer se glavni igrač sporo vraćao - krade loptu rivalima, pa je Micić pogodio trojku, i to sa više od osam metara - 46:42!

18' - Peta trojka Srbije (iz 13 pokušaja), Nikola Jović dolazi do 12. poena, a Srbija do 43:42

18' - Mikael Jantunen nastavlja da muči Jokića u odbrani - 11. njegov poen za +1 u korist Finske, posle dva dobra slobodna bacanja našeg asa iz Sombora. Ima Jokić 12 poena, četiri skoka i dve asistencije. Potom stiće i do 13. poena, pogodivši drugo od dva nova penala. Nerešeno, 40:40.

17' - Tajmaut traži Pešić. Nikola Jović baca iz ugla loptu pravo u ruke Litla koji u kontri zakucava - 37:38.

16' - Finci daju najpre bacanje, pa posle promašaja uzimaju (opet) loptu posle ofanzivnog skoka, a Markanen im donosi 36:35. Ali, svojim desetim poenom Jokić vraća prednost Srbiji (uz kontakt, koji ponovo, nije dosuđen...)

16' - Pa, ovo je neverovatno! Jokić je udaran tako očigledno, da bi to i deca-sudije "svirale"! Ali, japanski arbitar Takaki Kato smatra da prekršaja nije bilo (!?) i na Jokikćevo bunjenje reaguje tehničkom. Neverovatno...

16' - Ih, šteta! Posle alej-up dodavanja Stefana Jovića za Milutinova, naši su brzi ukrali loptu, no planirani tropotezni mat nije doneo promenu rezultata jer Milutinov nije uspeo da doda Jokiću. Srećom, naši su uzeli loptu, ali... Tehnička Jokiću!

15' - Nova doza "frke" - mladi Mika Murinen zakucava u finskoj kontri, a onda nije hteo da se pomeri pred licem Stefana Jovića. Samopouzdanje mu je vrlo visoko... A naši - sada ulaze u raspravu sa sudijom, na drugoj strani terena. Zasad bez opomene.

14'- Finci em daju trojku, em je Dobrić pao i uz bolnu grimasu došepao u odbranu. Ipak, ostaje da igra, a Vasa Micić daje trojku za 33:31.

13' - Odlično! Srbija vodi, konačno! Prvo Dobrić koristi "srpske tornjeve" da poentira, a potom ne koristi dodatno bacanje, ali tu je Jokić za ofanzivni skok, potom i pogodak - i 30:28 je za naše. Finci traže tajmaut.

13' - Posle 2:20 u drugoj deonici, rezultat je 2:0 u njoj za naše (koji gube sa -2), a Lauri izlazi napolje dok ulazi Jokić. Intersantno, Srbi sa dva centra, Finci maltene bez ijednog...

12' - Posle promašaja Dobrića sa distance, Milutinov hvata loptu. Stefan Jović pokušava trojku - ne pogađa, ali onda Dobrić tera Markanena na kiks.

11' - Košem Dobrića naši su prišli na -2, a onda su i Finci i Srbi prokockali po napad.

Kraj prve četvrtine, Srbija gubi sa 24:28, posle blokade Milutinova (odmeni pred kraj deonice Jokića). Rezultat neočekivan, ali posle 11 poena zaostatka, ovo i ne deluje toliko loše. Nikola Jović je dao devet poena, Jokić šest (uz tri skoka i dve asistencije), Avramović šest i Petrušev tri. To su svi srpski strelci. Šutirali su naši 5/8 za dva, a 3/7 za tri. Ali, samo sedam skokova naspram 13 finskih, razlog su za to što rival vodi (i njegovih šest trojki iz 11 pokušaja, uz 11 poena Laurija Markanena i devet Mikaela Jantunena. A pritom najveća finska senzacija, mladi Mika Murinen, još nije zaigrao...)

10' - Otišao je Avramović da odmori, ušli su Stefan Jović i Micić (a tu je još i Dobrić, N. Jović i Jokić). Jantunen odmah daje trojku, ali Micićeva asistencija Nikoli Joviću primiče Srbiju na 24:28. Sedmi poen mladog košarkaša Srbije.

9' - Avramović daje trojku, 20:25, i to posle napada u kome su Finci prilično dobro čuvali Jokića, a Dobrić jedva spasao da lopta ne ode u aut posle lošeg dodavanja. Potom Finci greše, Aleksa ne pogađa trojku, no Jokić iz odbojke primiče Srbiju na 22:25. Posle onih -11 ovo je izvrsno...

8' - Odlično su naši odigrali u odbrani na Marakanu, koji je želeo 1-na-1 sa Jokićem da igra. Pomogla su Nikoli dvojica, a najaktivniji je bio Avramović, koji je naterao najboljeg igrača suparnika na loše dodavanje. Još dva minuta do završetka 1. četvrtine, i dalje +8.

8' - Na Jokićeva bacanja "odgovara" trojkom Litl - 5/9 ima njegova ekipa sa distance, pa otud i vođstvo od 17:25. A Dobrić ne pogađa svoj dalekometni šut...

7' - Neverovatan broj ofanzivnih skokova Finaca (šest!), pa daju koš preko dvojice naših (Markanen). Srećom, uzvraćaju Srbi trojkom Jovića - 15:22. A onda, posle kiksa srpskog rivala, oni fauliraju Jokića pod našim košem - i to će biti "jeftino" dobijena dva penala. Pre toga, Dobrić ulazi umesto - Petruševa. Interesantno...

6' - Na 2+1 najboljeg finskog igrača, odgovara trojkom Avramović za 12:20, a onda naša odbrana uzima loptu. Šteta, Aleksa potom nije poentirao iz prodora.

6' - Kakav poklon Petruševa... udara Markanena rukom u telo, dok ovaj pogađa trojku "o tablu" - i to je opet deset razlike + dodatno bacanje.

5' - Vraćaju se naši "u život". Na drugu asistenciju Jokića, koš daje (faulirani) imenjak Jović, a pogađa i bacanje - 9:16.

5' - Nkamua menja Jantunena koji je zbog prekršaja u problemima (a stvarao nam je trojkama prrobleme), i - baš ta izmena odmah blokira Jokića. Ali, srećom, naši uzimaju loptu, i iznudili su novi prekršaj rivala. Petrušev na liniji bacanja...

4' - Jantunen ne pogađa posle okreta blizu Avramovića, potom ne koriste Finci prvi ofanzivni skok za poen, ali drugi u nizu da - i to je 11 razlike, Litl je dao trojku. Neverovatno... 5:16 je!

4' - Jokić "okreće" svog čuvara i zakucava - 5:13.

3' - Na isteku trećeg minuta Petrušev iz okreta daje prvi koš iz igre za Srbiju, 3:11. Markanen pogađa dvojku sa oko pet metara, blizu čeone linije. Šutiraju 5/7 iz igre, od čega 2/2 sa distance.

3' - Deset razlike za Finsku posle nove trojke Jantunena, i to "preko" Jokića - 1:11. Dva i po minuta je prošlo... Naši ne uspevaju da "kontrolišu" reket. A u napadu kao da jedini da pokušava da poentira mladi Jović.

3' - Promašuje (opet) Jović, i to iz prodora, a onda Jokić faulom sprečava kontru.

2' - Jokić baca previsoku loptu Petruševu, koji dolazi do nje, ali je potom gubni. Jantunen daje trojku za 1:8. Kakav početak...

1' - Lepa finska akcija (sa mnogo preuzimanja u našoj odbrani), a Grandison pogađa za 1:2. Naši primašuju (N. Jović), a potom uz ofanzivni skok i faul Petruševa - zakucava Markanen za 1:4 i imaće dodatno bacanje...

1' - Prvo bacanje je N. Jović promašio, a drugo pogodio - 1:0.

1' - Markanen prolazi Jokića na rubu reketa, ali promašuje zakucavanje. NA drugoj strani terena Valtonen faulira Nikolu Jovića.

1' - Utakmica je počela! Prvi napad ima Finska

20.45 - Startna petorka Srbije je Avramović, Gudurić, N. Jović, Petrušev, Jokić a naspram njih su Litl, Jantunen, Valtonen, Markanen, Grandison.

20.41 - Skandal! Usred intoniranja himne Srbije - ona je "zaćutala" sa zvučnika. Naši navijači i košarkaši su gromoglasno otpevali, a tek su se poslednji momenti himne ponovo čuli sa zvučnika dvorane. To su naši navijači ispratili blagim zvižducima.

20.38 - Predstavljanje timova u toku! Pozdravljaju glasno srpski navijači naše igrače, a naročito Jokića.

20.36 - Definitivni sastavi timova za poslednjei današnji meč osmine finala:

Srbija: Petrušev, N. Jović, Bogdanović povređen, Marinković, Vukčević, Dobrić, Jokić, Micić, Gudurić, S. Jović, Avramović, Milutinov; strateg: Svetislav Pešić;

Finska: Litl, Salin, Nkamhua, Jantunen, Valtonen, Madsen, Makshuni, Markanen, Murinen, Gustavson, Grandison, Sepala; selektor: Lasi Tuovi

20.35 - Druga dobra vest: i Tristan Vukčević je u protokolu. On, zbog povrede, uopšte nije igrao protiv Turaka, a biće značajan u borbi sa visokim igračima finske reprezentacije.

20.31 - Dobra stvar je što se zagreva i Aleksa Avramović. On je, podsetimo, propustio celo poluvreme meča sa Turskom zbog povrede pete. Sada baš "radi" na zagrevanju tog stopala. Deluje da je spreman za igru.

20.29 - Publika polako ulazi. Izgleda da će sve biti u redu. Još da sačekamo potvrdu da meč kreće na vreme...

20.20 - Gledalaca još nema na tribinama...

20.17 - Naši košarkaši izlaze na parket. Spokojno, nasmejano. To je dobar znak.

20.13 - Dojava o bombi! Pre oko sat vremena, kako ističe Slobodan Šarenac sa RTS-a, policija je vratila novinare u pres centar, koji se nalazi blizu Arene u Rigi (ili, ko želi od njih, da uđe u dvoranu) zbog dojave o bombi ispred arene.

Najava meča

Podsetimo, u sredu su Srbija i Turska priredili istinski košarkaški spetkakl, a i rešili sve dileme ko s koje pozicije ide u doigravanje. I, tako je počela "frka" o kojoj cela košarkaška javnost u Srbiji priča, delom zbog povreda koje su zadesile "orlove", a većim delom zbog puta koji izabranice selektora Svetislava Pešića čeka do željenog finala.

Po pravilima Evrobasketa, ukrštene su naša, A grupa, i B, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igra protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D.

Dakle, tako je rešeno da naši "orlovi" u osmini finala igraju sa trećeplasiranim iz grupe B, a to su Finci. A Finci su, pritom, vrlo, vrlo nezgodni... (više o tome u našoj analizi: PA, GDE BAŠ ONI!? Evo ko su ti Finci, s kojima Srbija igra u osmini finala Evrobasketa posle poraza od Turske! (VIDEO))

Srbi su se tako svrstali u "donju" polovinu žreba, a kako su Nemci kao prvoplasirani u B grupi takođe u toj polovini, sudar finalista prošlog Mundobasketa moguć je već u polufinalu Evropskog prvenstva.

No, dotad treba proći još jednu ozbiljnu prepreku...

Jer, savladaju li danas Fince, naši igraju protiv boljeg iz meča Francuska - Gruzija. Ovi prvi su strašan tim i bez nekoliko NBA asova. Ovi drugi nas "znaju u dušu", selektor im je Aleksandar Džikić, a na ovom prvenstvu su držali lekcije čak i prvaku Evrope, Španiji.

A tek potom, a još uvek pre finala, čekaju Nemci.

Da, frka je.

Ali, to je naše prirodno okruženje.

Naša košarka je prolazila i kroz grđe situacije, pa su košarkašima i trofejnim selektorima priređivani antologijski dočeci.

I ovoga puta je tako nešto moguće. Samo ako se hladne glave ide korak po korak, ma kolika da je frka.

A prvi korak je preko prepreke zvane Finska.

