SKANDAL: Ugašena srpska himna "Bože pravde" pred Srbija - Finska, evo šta su uradili Srbi u hali! (VIDEO)

Pred meč Srbija - Finska u osmini finala Evropskog prvenstva u košarci desio se skandal.

Foto: Printskrin Iks/@jon_delorraine

Usred intoniranja himne Srbije - ona je "zaćutala" sa zvučnika. Naši navijači i košarkaši su gromoglasno otpevali, a evo i kako je to izgledalo:

Grmi himna i bez ozvucenja pic.twitter.com/3GFXeIbwYL — Aleksandar Ilić (@aleks89ilic) September 6, 2025

Tek su se poslednji momenti himne ponovo čuli sa zvučnika dvorane, a to su srpski navijači ispratili blagim zvižducima.

Prenos utakmice Srbija - Finska možete uživo da pratite na portalu "Novosti".

