SKANDAL: Ugašena srpska himna "Bože pravde" pred Srbija - Finska, evo šta su uradili Srbi u hali! (VIDEO)
Pred meč Srbija - Finska u osmini finala Evropskog prvenstva u košarci desio se skandal.
Usred intoniranja himne Srbije - ona je "zaćutala" sa zvučnika. Naši navijači i košarkaši su gromoglasno otpevali, a evo i kako je to izgledalo:
Tek su se poslednji momenti himne ponovo čuli sa zvučnika dvorane, a to su srpski navijači ispratili blagim zvižducima.
Prenos utakmice Srbija - Finska možete uživo da pratite na portalu "Novosti".
SRBIJA POSLE SKANDALA I DRAME ISPALA SA EVROBASKETA! Senzacija, Finska izbacila "orlove" sa Evropskog prvenstva!
Košarkaška reprezentacija Srbije je eliminisana sa Evropskog prvenstva, a plasman među osam najboljih ekipa Evrobasketa 2025 onemogućio je poraz od Finske. Konačan rezultat, 86:92, epilog je burnih dešavanja, na momente i skandaloznih. Ipak, nema se šta zameriti samim pobednicima - oni su muški, borbenijom i, pre svega, koncentrisanijom igrom, uz neverovatan broj ofanivnih skokova protiv više ekipe - izbacili glavnog favorita za zlato. Istina, problemi s kojima su se naši suočili (povrede kapitena Bogdanovića, pa Tristana Vukčevića, koji nije igrao ovoga puta, a usred meča i peh Dobrića, te nastup rovitog Avramovića) nisu bili mali, ali malo ko je očekivao da će ekipa iz zemlje košarke - ispasti sa Evrobasketa već u osmini finala, i to od suparnika koji se nikako ne svrstava u košarkaške supersile. To se i dogodilo.
06. 09. 2025. u 22:50 >> 22:50
