OD CIFRE ĆE VAM SE ZAVRTETI U GLAVI! Evo koliko koštaju ulaznice za polufinale Ju-Es opena

05. 09. 2025. u 09:25

Polufinale Ju-Es opena između Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza zakazano je za večeras u 21 sat po vremenu u Srbiji, a ko želi da iz prvog reda gleda duel dvojice najboljih tenisera današnjice moraće ozbiljno da zaviri u džep.

FOTO: Tanjug/AP

Za one koji žele samo da uđu na stadion „Artur Eš“, ulaznica najnižeg ranga košta 1.011 dolara, a za taj novac bi se našli na samom vrhu trećeg prstena, gde prizor sa tribina nije idealan.

Mesta u drugom prstenu već spadaju u luksuzniju opciju – njihova cena ide od 2.800 do 3.376 dolara, a tek tu može da se oseti prava atmosfera jednog grend slem polufinala.

Najbliže terenu, u prvom prstenu, ulaze samo privilegovani. Karte za ta sedišta prodaju se od 9.000 pa sve do 15.000 dolara, što je suma koju retko ko može sebi da priušti.

Pobednik ovog meča izboriće mesto u finalu, gde će se boriti protiv boljeg iz duela Janika Sinera i Feliksa Ože Alijasima.

