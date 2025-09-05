OD CIFRE ĆE VAM SE ZAVRTETI U GLAVI! Evo koliko koštaju ulaznice za polufinale Ju-Es opena
Polufinale Ju-Es opena između Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza zakazano je za večeras u 21 sat po vremenu u Srbiji, a ko želi da iz prvog reda gleda duel dvojice najboljih tenisera današnjice moraće ozbiljno da zaviri u džep.
Za one koji žele samo da uđu na stadion „Artur Eš“, ulaznica najnižeg ranga košta 1.011 dolara, a za taj novac bi se našli na samom vrhu trećeg prstena, gde prizor sa tribina nije idealan.
Mesta u drugom prstenu već spadaju u luksuzniju opciju – njihova cena ide od 2.800 do 3.376 dolara, a tek tu može da se oseti prava atmosfera jednog grend slem polufinala.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
Najbliže terenu, u prvom prstenu, ulaze samo privilegovani. Karte za ta sedišta prodaju se od 9.000 pa sve do 15.000 dolara, što je suma koju retko ko može sebi da priušti.
Pobednik ovog meča izboriće mesto u finalu, gde će se boriti protiv boljeg iz duela Janika Sinera i Feliksa Ože Alijasima.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)
Preporučujemo
FERERO SPREMIO TAKTIKU ZA ĐOKOVIĆA: Moramo da dovedemo Novaka do krajnjih granica
04. 09. 2025. u 14:12
ALKARAZ PRED DUEL SA ĐOKOVIĆEM: Znam da je Novak gladan pobeda, ali želim da mu se...
04. 09. 2025. u 05:00
AMERI GLEDAJU I NE VERUJU! Trener Tejlora Frica usred meča žestoko isprozivao svog pulena
03. 09. 2025. u 08:30
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
03. 09. 2025. u 07:30
LUDNICA! Evo šta sve Srbija mora sad da uradi da bi stigla do finala Evropskog prvenstva u košarci 2025!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz zanimljivu utakmicu Srbija - Turska, posle čega je postalo poznato kakav put "orlove" selektora Svetislava Pešića čeka do željenog finala.
03. 09. 2025. u 22:17
Ogroman leš misterioznog bića isplivao na poznatu plažu, svi se pitaju ŠTA JE TO? (FOTO)
LEŠ tajanstvenog i ogromnog stvorenja isplivao je na popularnu plažu Kefn Sidan na jugu Velsa i iznenadio lokalne stanovnike i turiste, javlja San.
04. 09. 2025. u 18:31
Komentari (0)