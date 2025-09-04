ZAŠTO BRATE, ZAŠTO? Ko nas je kleo, nije dangubio: Aleksa Avramović očajan, Srbija u strašnom problemu (FOTO)

Srbije nije uspela da osvoji prvo mesto u grupi A na Eurobasketu, pošto su poraženi od Turske u odlučujućem meču sa 95:90, ali povrede više brinu od samog poraza.

Bogdan Bogdanović je posle meča sa Portugaom napustio Srbiju zbog povrede prepona, potom Tristan Vukčević nije igrao protiv Turske, dok se tokom meča povredio Aleksa Avramović.

Malo pre kraja prvog poluvremena tražio je Avramović izmenu i otišao u svlačionicu sa bolnom grimasom. Aleksa je samo istrčao sa terena pravo na klupu što je iznenadilo i celu ekipu muči ga povreda na nozi.

Tokom pauze između dva poluvremena se vratio na parket, izgledao je kao da hoda potpuno normalno, međutim nije se zagrevao sa ostatkom ekipe već se ponovo sklonio sa strane sa medicinskim timom.

Posle nekoliko minuta vežbi, rekao je Svetislavu Pešiću da ne može da nastavi ovu utakmicu zbog očiglednih bolova, što je veliki problem pred osminu finala Evropskog prvenstva protiv Finske.

Podsetimo, Srbija i Turska su priredili istinski košarkaški spetkakl, a i rešili sve dileme ko s koje pozicije ide u doigravanje.

Kalkuklacije! Evo sa kim Srbija igra u nastavku Evrobasketa

Po pravilima Evrobasketa, ukrštaju se naša, A grupa, i B, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D.

Dakle, naši "orlovi" će u osmini finala igrati sa trećeplasiranim iz grupe B, a to su Finci.

Srbi su se tako svrstali u "donju" polovinu žreba, a kako su Nemci kao prvoplasirani u B grupi takođe u toj polovini, sudar finalista prošlog Mundobasketa moguć je već u polufinalu Evropskog prvenstva.

No, dotad treba proći još jednu ozbiljnu prepreku...

Prođu li Pešićevi izabranici Finsku, igraće u četvrtfinalu, u sredu 10. septembra, protiv pobednika meča D1 - C4.

Ko će biti prvi u D grupi teško je i pretpostaviti, jer tri ekipe dele prvu poziciju sa po 3-1 - Izrael, Poljska i Francuska, a u poslednjem kolu, ovog četvrtka, igraju sa preostalim članovima te grupe: najpre Francuzi protiv već otpisanog Islanda, Izraelci sa Slovencima, pa Poljaci sa Belgijom. Slovenija, sa učinkom 2-2, može da "skoči" ka vrhu tabele pobedom nad Izraelcima, a imajući u vidu da je pomenuti vodeći trio u međusobnim mečevima doživeo po poraz i pobedu (Francuska je izgubila od Izraela, koji je izgubio od Poljske, koji je izgubio od Franucske), o konačnom poretku bi mogla da odlučuje koš-razlika. Pred poslednje kolo Francuzi su na +30, Izrael na +26, Poljska na +14, a Slovenija, koja može da napreduje, na +7.

Ko će biti četvrti u C grupi?

Pa, tu je pet kandidata u igri za osminu finala!

Na tabeli vode Grčka i Italija sa po 7 bodova, a po 6 su sakupili Španija, Bosna i Hercegovina i Gruzija. I, pritom, ovog četvrtka u poslednjem kolu igraju BiH - Gruzija, Italija i otpisani Kipar, te Španija - Grčka.

Mogućih ishoda nije malo, pa nije nemoguće da se desi da, recimo Dončić i Slovenija igraju protiv moćne Španije, pa pobednik tog duela da čeka Srbe u četvrtfinalu.

A ko prođe dalje, u polufinalu igra sa najboljim iz ova dva meča osmine finala, Nemačka - Portugal, te C2 - D3.

Put ka medalji je, zapravo... baš, baš težak. Jer, možda glasi Finska, pa Slovenija ili Španija, pa Nemačka.

Ali, na muci se poznaju junaci, zar ne?

