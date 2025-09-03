"TO NAS JE KOŠTALO UTAKMICE": Stefan Jović otvorio dušu nakon poraza Srbije od Turske

Košarkaška reprezentacija Srbije igrala je sa Turskom u poslednjem meču "A" grupe na Evropskom prvenstvu. Nakon neizvesne završnice koju je rival dobio 95:90, Stefan Jović je stao pred kamere.

Foto: TANJUG/ SAVA RADOVANOVIĆ

Podsetimo, Srbija i Turska odigrali su spektakularan meč 5. kola, posle čega je plejmejker Srbije, koji je aktuelni kapiten "orlova" izneo utiske.

- Ofanzivni skokovi nakon bacanja su presudili. Ravnopravna borba, muška, prava derbi utakmica. Znali smo da će tako biti. Dali smo svoj maksimum. Ostaje žal što smo izgubili, odmorićemo se i videti ko nam je rival u nastavku turnira, poručio je Jović.

Šta je u završnici presudilo?

- Nismo uspeli kada smo se odlepili da iskontrolišemo skok. Došli su potom otvoreni šutevi. Nadskakali su nas u završnici i to nas je koštalo utakmice, istakao je Nišlija.

