HAOS NA EVROBASKETU! Posle Bogdanovića, i danas jedan košarkaš završio Evropsko prvenstvo!
HAOS sa povredama na Evropskom prvenstvu ne prestaje. Nakon što je Bogdan Bogdanović bio prinuđen da ranije završi takmičenje, ovog utorka se desio još jedan takav slučaj.
Na Evrobasketu 2025 više neće igrati centar Francuske Alek Sar i to je ozbiljan udarac za "trikolore", ako se zna da su na kontinenalni šampionat došli drastično oslabljeni.
Ovaj 20-godišnjak je povredio list i nekoliko nedelja će biti van terena. Povredio se na meču sa Slovenijom, a nije ga bilo u timu protiv Izraela.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Sar je prosečno beležio 9,5 poena, 4,5 skokova i jednu blokadu na dva nastupa na Evropskom prvenstvu.
On nastupa za Vašington, na draftu održanom 2024. godine je bio drugi pik i ove sezone je uvršen u ruki petorku NBA lige.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Podsetimo, Francuska ovog utorka od 20.30 igra protiv Poljske, a trener Frederik Fotu od centara može da računa samo na Mama Žaitrea i Džejlena Hoarda.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
GOTOVO JE! Crvena zvezda ostaje bez još jednog stranca
02. 09. 2025. u 10:31
TRANSFER BOMBA NA MARAKANI! Najnovije vesti iz FK Crvena zvezdu su oduševile "delije"!
02. 09. 2025. u 17:34
TEŠKO JE BEZ BOGDANA, JOKIĆ SE DANAS NEĆE FORSIRATI: Srbija nastavlja prvenstvo bez kapitena
KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije će se u četvrtom kolu grupe "A" sastati sa Češkom.
01. 09. 2025. u 08:00
TRANSFER BOMBA NA MARAKANI! Najnovije vesti iz FK Crvena zvezdu su oduševile "delije"!
Pojačanja koje je ovog leta dovela Crvena zvezda - danas su uvećana za momka koji bi trebalo da bude jedan od najvažnijih šrafova u ekipi kojom raspolaže trener Vladan Milojević.
02. 09. 2025. u 17:34
SINČINI NADENULI IME - ORJEN! Srpski reprezentativac i influenserka postali roditelji (FOTO)
JELENA i Nemanja Vico su po drugi put postali roditelji u kratkom vremenskom razmaku.
02. 09. 2025. u 13:48 >> 13:48
Komentari (0)