HAOS NA EVROBASKETU! Posle Bogdanovića, i danas jedan košarkaš završio Evropsko prvenstvo!

HAOS sa povredama na Evropskom prvenstvu ne prestaje. Nakon što je Bogdan Bogdanović bio prinuđen da ranije završi takmičenje, ovog utorka se desio još jedan takav slučaj.

FOTO: FIBA.Basketball

Na Evrobasketu 2025 više neće igrati centar Francuske Alek Sar i to je ozbiljan udarac za "trikolore", ako se zna da su na kontinenalni šampionat došli drastično oslabljeni.

Ovaj 20-godišnjak je povredio list i nekoliko nedelja će biti van terena. Povredio se na meču sa Slovenijom, a nije ga bilo u timu protiv Izraela.

Sar je prosečno beležio 9,5 poena, 4,5 skokova i jednu blokadu na dva nastupa na Evropskom prvenstvu.

On nastupa za Vašington, na draftu održanom 2024. godine je bio drugi pik i ove sezone je uvršen u ruki petorku NBA lige.

Podsetimo, Francuska ovog utorka od 20.30 igra protiv Poljske, a trener Frederik Fotu od centara može da računa samo na Mama Žaitrea i Džejlena Hoarda.

Merci Alex 💙



Touché au mollet face à la Slovénie, Alexandre Sarr (20 ans, 7 sélections) doit mettre un terme à son @EuroBasket. Le groupe France partage la déception de l'intérieur et lui souhaite un prompt rétablissement.#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket pic.twitter.com/4qqFmq0mm2 — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) September 2, 2025

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

