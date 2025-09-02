Košarka

HAOS NA EVROBASKETU! Posle Bogdanovića, i danas jedan košarkaš završio Evropsko prvenstvo!

Časlav Vuković

02. 09. 2025. u 18:23

HAOS sa povredama na Evropskom prvenstvu ne prestaje. Nakon što je Bogdan Bogdanović bio prinuđen da ranije završi takmičenje, ovog utorka se desio još jedan takav slučaj.

FOTO: FIBA.Basketball

Na Evrobasketu 2025 više neće igrati centar Francuske Alek Sar i to je ozbiljan udarac za "trikolore", ako se zna da su na kontinenalni šampionat došli drastično oslabljeni.

Ovaj 20-godišnjak je povredio list i nekoliko nedelja će biti van terena. Povredio se na meču sa Slovenijom, a nije ga bilo u timu protiv Izraela.

Sar je prosečno beležio 9,5 poena, 4,5 skokova i jednu blokadu na dva nastupa na Evropskom prvenstvu.

On nastupa za Vašington, na draftu održanom 2024. godine je bio drugi pik i ove sezone je uvršen u ruki petorku NBA lige.

Podsetimo, Francuska ovog utorka od 20.30 igra protiv Poljske, a trener Frederik Fotu od centara može da računa samo na Mama Žaitrea i Džejlena Hoarda.

