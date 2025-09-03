NAJVAŽNIJI DAN NA EVROBASKETU! Evo ko kad igra i šta sve cela Srbija danas prati!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, počelo je prošle sredu, a ove nas čeka bogat program. Iako ne najbogatiji na ovom šampionatu, kao što je slučaj bio u subotu kada se igralo čak 12 utakmica, nije ovo nimalo naivan dan. Štaviše, najvažniji je u dosadašnjem toku prvenstva jer se u njemu odlučuje kojim putem Srbija ide ka željenom finalu.
Podsetimo najpre, žrebom su određene sledeće grupe:
|
Evropsko prvenstvo u košarci - Evrobasket 2025 - grupe
|
Grupa A
(Riga, Letonija)
|
Grupa B
(Tampere, Finska)
|
Grupa C
(Limasol, Kipar)
|
Grupa D
(Katovice, Poljska)
|Portugal
|Nemačka
|Kipar
|Island
|Estonija
|Finska
|Italija
|Francuska
|Letonija
|V. Britanija
|Gruzija
|Slovenija
|Turska
|Litvanija
|Španija
|Poljska
|Srbija
|Švedska
|Grčka
|Belgija
|Češka
|Crna Gora
|BiH
|Izrael
Koji je sistem takmičenja na Evrobasketu 2025?
Evrobasket se najpre odvija kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije idu u nokaut fazu, osiminu finala.
Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D. Dakle, naši "orlovi" će u osmini finala igrati sa nekim iz grupe B, a tu su Nemci kao aktuelni prvaci sveta, Crnogoroci, Litvanci, te Šveđani, Finci i Britanci.
Evo sada i pomenutog rasporeda za danas.
Na teren će ekipe iz pomenutih grupa A i B, čime će biti spuštena zavesa na preliminarnu rundu nadmetanja tih reprezentacija.
Dakle, ne samo da će se saznati konačan plasman na tabeli u obe grupe, već će se time dobiti i četiri para osmine finala.
Srbija i Turska večeras se ne takmiče samo za prestiž, odnosno ko će biti prvi u grupi A, već će se time odlučiti i kojom "stazom" će krenuti ka željenom finalu. Budu li "orlovi" pobednici, mogu tek u finalu da igraju s prvakom sveta, Nemačkom. Izgube li od Turske, em mogu da igraju sa Nemcima već u polufinalu, em će imati dan manje za odmor između četvrtfinala i polufinala (ali dan više odmora između prve i druge nokaut runde).
A šta će sve biti, pratite danas iz minuta u minut uz sportske stranice portala "Novosti". Na sasvim ste dobrom mestu.
Evo i rasporeda današnjih mečeva na Evropskom prvenstvu u košarci, i aktuelnih tabela pomenute dve grupe:
Sreda, 3. septembar - raspored utakmica na Evrobasketu
12.30 Crna Gora - Velika Britanija
13.45 Estonija - Portugal
15.30 Litvanija - Švedska
17 Češka - Letonija
19.30 Finska - Nemačka
20.15 Turska - Srbija
Tabela grupe A:
Tabela grupe B:
---
