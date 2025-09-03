Košarka

NAJVAŽNIJI DAN NA EVROBASKETU! Evo ko kad igra i šta sve cela Srbija danas prati!

Новости онлине

03. 09. 2025. u 07:00

Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, počelo je prošle sredu, a ove nas čeka bogat program. Iako ne najbogatiji na ovom šampionatu, kao što je slučaj bio u subotu kada se igralo čak 12 utakmica, nije ovo nimalo naivan dan. Štaviše, najvažniji je u dosadašnjem toku prvenstva jer se u njemu odlučuje kojim putem Srbija ide ka željenom finalu.

FOTO: FIBA.Basketball

Podsetimo najpre, žrebom su određene sledeće grupe:

Evropsko prvenstvo u košarci - Evrobasket 2025 - grupe

Grupa A

(Riga, Letonija)

Grupa B

(Tampere, Finska)

Grupa C

(Limasol, Kipar)

Grupa D

(Katovice, Poljska)

Portugal Nemačka Kipar Island
Estonija Finska Italija Francuska
Letonija V. Britanija Gruzija Slovenija
Turska Litvanija Španija Poljska
Srbija Švedska Grčka Belgija
Češka Crna Gora BiH Izrael

Koji je sistem takmičenja na Evrobasketu 2025?

Evrobasket se najpre odvija kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije idu u nokaut fazu, osiminu finala.

Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D. Dakle, naši "orlovi" će u osmini finala igrati sa nekim iz grupe B, a tu su Nemci kao aktuelni prvaci sveta, Crnogoroci, Litvanci, te Šveđani, Finci i Britanci.


Evo sada i pomenutog rasporeda za danas.

Na teren će ekipe iz pomenutih grupa A i B, čime će biti spuštena zavesa na preliminarnu rundu nadmetanja tih reprezentacija.

Dakle, ne samo da će se saznati konačan plasman na tabeli u obe grupe, već će se time dobiti i četiri para osmine finala. 

Srbija i Turska večeras se ne takmiče samo za prestiž, odnosno ko će biti prvi u grupi A, već će se time odlučiti i kojom "stazom" će krenuti ka željenom finalu. Budu li "orlovi" pobednici, mogu tek u finalu da igraju s prvakom sveta, Nemačkom. Izgube li od Turske, em mogu da igraju sa Nemcima već u polufinalu, em će imati dan manje za odmor između četvrtfinala i polufinala (ali dan više odmora između prve i druge nokaut runde).

A šta će sve biti, pratite danas iz minuta u minut uz sportske stranice portala "Novosti". Na sasvim ste dobrom mestu.

Evo i rasporeda današnjih mečeva na Evropskom prvenstvu u košarci, i aktuelnih tabela pomenute dve grupe:

Sreda, 3. septembar - raspored utakmica na Evrobasketu


12.30 Crna Gora - Velika Britanija
13.45 Estonija - Portugal
15.30 Litvanija - Švedska 
17 Češka - Letonija
19.30 Finska - Nemačka
20.15 Turska - Srbija

Tabela grupe A:

Tabela grupe B:

---

BONUS VIDEO: Ovako je Nikola Jokić dočekan na aerodromu "Nikola Tesla" posle Olimpijskih igara

