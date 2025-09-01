"KAKO ĆEMO SE SPREMATI ZA JOKIĆA? OVAKO!" Ergin Ataman o meču Turska - Srbija
Selektor Turske Ergin Ataman oglasio se na konferenciji za medije nakon pobede nad Estonijom u 4. kolu Evrobasketa.
Nakon trijumfa nad Estonijom.
- Bila je ovo važa utakmica za nas da obzebedimo prva dva mesta u grupi. Estonija je bila čvrsta ekipa i imali smo problema da pronađeno našu igru u napadu. Ipak, odigrali smo odličnu odbranu. Samo centri su davali poene u prvom poluvremenu, a u drugom smo primili neke trojke i dozvolili Boni i Šengunu lake poene iz pikenrola i sa posta. Borili smo se i pokazali koliki je naš potencijal i naš cilj na Evrobasketu - rekao je Ataman.
Rekao je da su imali problema sa visokim igračima, a Srbija u reketu ima Nikolu Jokića...
- Nikola je drugačiji igrač. Ima veći potencijal ispod koša. Znamo to sve. Odgovorićemo na isti nčain. Srbija nije samo Jokić, imaju i odlične bekove. Iskusni su to igrači poput Micića Gudurića Avramovića. Organizovani su i zato će to biti drugačija utakmica nego danas. Oba tima će igrati košarku na visokom nivou, pa nećemo se posebno spremati za Jokića već ćemo igrati našu standardnu odbranu.
Vasilija Micića dobro poznaje, a imao je problema sa povredom i nije igrao na svom prepoznatljivom nivou i upitan je da li će Vasa biti posebno motivisan.
- Micić je veliki igrač. Nije problem da li je propustio neke utakmice, on će odigrati odlično i to ne jer je protiv mene već jer je poslednji meč grupne faze. Ne znam koji je njegov zdravstveni problem. Čuo sam da je bio povređen, ali je sigurno jedan od najboljih plejmejkera u Evropi - odgovorio je Ataman.
