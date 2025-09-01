Košarka

"KAKO ĆEMO SE SPREMATI ZA JOKIĆA? OVAKO!" Ergin Ataman o meču Turska - Srbija

Filip Milošević

01. 09. 2025. u 16:35

Selektor Turske Ergin Ataman oglasio se na konferenciji za medije nakon pobede nad Estonijom u 4. kolu Evrobasketa.

КАКО ЋЕМО СЕ СПРЕМАТИ ЗА ЈОКИЋА? ОВАКО! Ергин Атаман о мечу Турска - Србија

FOTO: FIBA.Basketball

Nakon trijumfa nad Estonijom.

- Bila je ovo važa utakmica za nas da obzebedimo prva dva mesta u grupi. Estonija je bila čvrsta ekipa i imali smo problema da pronađeno našu igru u napadu. Ipak, odigrali smo odličnu odbranu. Samo centri su davali poene u prvom poluvremenu, a u drugom smo primili neke trojke i dozvolili Boni i Šengunu lake poene iz pikenrola i sa posta. Borili smo se i pokazali koliki je naš potencijal i naš cilj na Evrobasketu - rekao je Ataman.

Rekao je da su imali problema sa visokim igračima, a Srbija u reketu ima Nikolu Jokića...

- Nikola je drugačiji igrač. Ima veći potencijal ispod koša. Znamo to sve. Odgovorićemo na isti nčain. Srbija nije samo Jokić, imaju i odlične bekove. Iskusni su to igrači poput Micića Gudurića Avramovića. Organizovani su i zato će to biti drugačija utakmica nego danas. Oba tima će igrati košarku na visokom nivou, pa nećemo se posebno spremati za Jokića već ćemo igrati našu standardnu odbranu.

Vasilija Micića dobro poznaje, a imao je problema sa povredom i nije igrao na svom prepoznatljivom nivou i upitan je da li će Vasa biti posebno motivisan.

- Micić je veliki igrač. Nije problem da li je propustio neke utakmice, on će odigrati odlično i to ne jer je protiv mene već jer je poslednji meč grupne faze. Ne znam koji je njegov zdravstveni problem. Čuo sam da je bio povređen, ali je sigurno jedan od najboljih plejmejkera u Evropi - odgovorio je Ataman.

BONUS VIDEO: Ovako je Nikola Jokić dočekan na aerodromu "Nikola Tesla" posle Olimpijskih igara

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMCI BESNI: Merc ćelav, a na frizuru daje 12.000€ za 3 meseca! Političari troše kao blesavi, samo JEDNA ministarka nije dala ni centa
Svet

0 0

NEMCI BESNI: Merc ćelav, a na frizuru daje 12.000€ za 3 meseca! Političari troše "kao blesavi", samo JEDNA ministarka nije dala ni centa

FRIDRIH Merc, aktuelni kancelar Nemačke od maja 2025. godine, dobro je poznat po svojoj prepoznatljivoj frizuri - malom, centralnom pramenu kratke kose na inače ćelavoj glavi, često duhovito nazvanom njegovim „Haarisel“ (ostrvo kose) u nemačkim medijima i na društvenim mrežama. Ovaj izgled postao je njegov zaštitni znak, simbolizujući njegov praktičan, tradicionalno konzervativni imidž, iako je često kritikovan zbog toga što deluje zastarelo ili neuredno

01. 09. 2025. u 13:40

ON SE BOGA NE BOJI! Ukrajina u šoku zbog Ševčenka
Fudbal

0 4

"ON SE BOGA NE BOJI!" Ukrajina u šoku zbog Ševčenka

Otkako je 2022. počeo rat u Ukrajini, koji Rusija zove "Specijalna vojna operacija", pravo je čudo da ukrajinski sport opstaje i na domaćoj, i na međunarodnoj sceni. Jer, samo živeti u takvim uslovima nije lako, a kamoli trenirati i nadmetati se. Pa opet, iako postoje čak i internacionalni uspesi ukrajinskih sportista, postoje i razdori. Ovo je svedočanstvo o jednom od njih - i u centru pažnje je jedna od istinskih legendi ukrajine, Andrej Ševčenko.

01. 09. 2025. u 15:24

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PRVI IZBOR NOVOG SELEKTORA: Strateg rukometašica Srbije na pripreme pozvao i najiksusnije igračice - Draganu Cvijić i Katarinu Krpež!
Ostali sportovi

0 0

PRVI IZBOR NOVOG SELEKTORA: Strateg rukometašica Srbije na pripreme pozvao i najiksusnije igračice - Draganu Cvijić i Katarinu Krpež!

NOVI selektor rukometašica Srbije Španac Hose Ignasio saopštio je spisak od 25 igračica u EHF nedelju, u kojoj će proveriti devojke 20. i 21. septembra u Gnieznom protiv Poljske. Podsetimo naše devojke krajem novembra i početkom decembra igraju na Svetskom prvenstvu. Inače, reprezentacija se okuplja 15. septembra.

01. 09. 2025. u 16:48

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!

OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!